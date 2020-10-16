Строить здания у дорог будут по согласованию с их владельцами

Владельцам автомобильных дорог будут направлять на согласование проект планировки территории, который предусматривает размещение объекта капитального строительства в границах придорожной полосы автодороги. Уточненные правила подготовки и утверждения проекта планировки территории вступают в силу 16 октября.

Согласование проекта планировки с владельцем автодороги необходимо для того, чтобы здание или сооружение не ухудшало видимость на дороге и не создавало угрозу безопасности дорожного движения. Также здание не должно мешать работам по содержанию, ремонту или реконструкции автомобильной дороги.

Если эти требования будут нарушаться, владельцы дорог могут отказать в согласовании проекта. В случае отклонения проекта планировки территории доработанный проект нужно будет согласовывать повторно. Те же правила действуют и в случае внесения изменений в проекты планировки территории.

Владельцы автомобильных дорог должны рассмотреть изменения в документацию по планировке территории в течение 30 календарных дней со дня их получения и направить уведомление. Если в течение этого срока владельцами автомобильных дорог не представили уведомление о результатах рассмотрения изменений, такие изменения считаются согласованными.