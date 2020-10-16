Строительные нормы позволят создавать более компактные районы

Своды правил в области строительства меняют с учетом Стандарта комплексного развития территорий. Об этом рассказал замгендиректора Фонда ДОМ.РФ Антон Финогенов на круглом столе о совершенствовании стандартов комплексной жилой застройки в Общественной палате РФ.

В главном градостроительном своде правил, например, появилось разделение понятий микрорайона (до 60 га) и квартала (до 5 га). Стало возможно высаживать деревья на тротуарах, выносить детские игровые площадки из дворов на общие территории микрорайонов. Детские сады и школы теперь можно размещать ближе к "красным линиям" улиц. Все эти изменения направлены на создание более компактной городской среды.

Также прорабатывается актуализация СанПиНов и сводов правил в области пожарной безопасности в соответствии со Стандартом. Это позволит снять избыточное нормирование в области проектирования и строительства и обеспечит условия для формирования более компактной среды, создания вариативных фасадных решений, нестандартных проектов жилищного строительства. Помимо уже принятых изменений, завершена подготовка обоснований изменений еще в 7 сводов правил, 6 ГОСТов и 6 СанПиНов, сообщил Финогенов. Подготовлен проект методических рекомендаций по проектированию стандартного жилья.

Стандарт комплексного развития территорий - это не набор жестких требований, подчеркнул Финогенов. Документ определяет зону действий при планировании застройки, в рамках которой можно учесть региональные особенности и экономические возможности регионов. "Нужна имплементация Стандарта в действующее федеральное законодательство. Фонд ДОМ.РФ ведет работу в этом направлении", - отметил Антон Финогенов.

Проекты развития городской среды на основе принципов Стандарта разработаны уже для более чем 60 городов. Он используется и в коммерческих проектах - например, при создании жилых кварталов в Екатеринбурге, Новосибирске и Тюмени. Завершается разработка проектно-сметной документации для многоквартирных домов на основе Стандарта, сообщает ДОМ.РФ. До конца 2020 года все проекты будут размещены на сайте ДОМ.РФ для бесплатного скачивания и использования.