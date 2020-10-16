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16.10.2020 05:27
Рубрика: В мире

Суточный прирост пациентов с COVID-19 на Кипре впервые превысил сотню

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Число пациентов с коронавирусом за сутки на греческом юге Кипра достигло 104. Это рекордный показатель за весь период с начала пандемии, сообщили в минздраве Республики.

Фото: iStock
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"Высокие цифры прироста заразившихся подтверждают, что среди жителей острова существует самоуспокоенность, ведущая к распространению вируса", - со ссылкой на заявление ведомства пишет ТАСС.

Предыдущий рекордный показатель в 83 новых носителя вируса за сутки был зафиксирован на юге острова во вторник, 13 октября. Общее число заразившихся с начала пандемии в греческой части Кипра достигло 2 тысяч 285 человек. Президент Республики также Никос Анастасиадис призвал сограждан соблюдать меры гигиены и носить маску.

В мире Европа Кипр Пандемия коронавируса COVID-19

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