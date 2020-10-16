Трамп считает себя вторым по популярности после Иисуса Христа

Самым знаменитым человеком всех времен и народов был Иисус Христос, заявил президент США Дональд Трамп на предвыборном митинге в Северной Каролине.

При этом американский лидер поставил себя на скромное второе место в этом неформальном рейтинге популярности, пишет газета Independent.

"Как-то мне кто-то сказал: "Вы самый знаменитый человек в мире на данный момент". Я ответил, что это не так. А мои собеседники поинтересовались, кто же более знаменит. И я ответил, что Иисус Христос", - сказал президент США.

"И если посмотреть на небо, то станет ясно, что он (Христос) лидирует с большим отрывом", - констатировал глава Белого дома.