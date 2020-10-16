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16.10.2020 06:09
Рубрика: В мире

Трамп заявил об отсутствии у него крупных долгов перед банками других стран

Фото: AFP/Brendan Smialowski Фото: AFP/Brendan Smialowski
Фото: AFP/Brendan Smialowski

Президент США Дональд Трамп опроверг утверждения о том, что принадлежащая его семье компания Trump Organization может иметь крупные долги перед банками других государств. Об этом он заявил в четверг во время встречи с избирателями в Майами (штат Флорида).

Фото: AFP/SAUL LOEB
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Хозяина Белого дома попросили пояснить, есть ли у него долги перед какими-либо иностранными банками. Трамп ответил отрицательно, отметив, что у него "есть долги в виде очень, очень небольших, ипотечных кредитов", пишет ТАСС. Американский лидер не уточнил, кому он должен деньги по этим кредитам, пообещав сообщить об этом позднее.

Президент США прокомментировал появившиеся ранее в СМИ сообщения о том, что долги его компании составляют 421 миллион долларов. По словам Трампа, это неправильные цифры. "Что такое 400 миллионов в сравнении с теми активами, которые у меня имеются?" - добавил американский лидер.

Напомним, ранее Трамп опроверг утверждения The New York Times о том, что он в течение 10 лет не платил подоходный налог. По словам президента, "все это полностью сфабриковано, мы через это уже проходили, четыре года назад мне уже пришлось говорить об этом и выступать с опровержением". Трамп заверил, что он платит налоги и может это подтвердить, предоставив свои налоговые декларации. Однако сделать это он готов после того, как завершатся проверки в отношении его бизнеса.

В мире США Выборы президента США-2020 Дональд Трамп

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