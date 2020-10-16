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У сериала "Мандалорец" появится спин-офф про Кару Дюн

Новости
    16.10.2020, 15:00
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Нужно больше спин-оффов! В том смысле, что ЕЩЁ БОЛЬШЕ!!! В рамках чего, передает LRM Online, чудесный "Мандалорец" и обзаведется собственным "ответвлением".

В итоге к уже обещанной гигантской россыпи "именных" шоу - от сериала про Оби-Вана до сериала про Ландо Калриссиана, добавится шоу про Кару Дюн. Которая появилась в первом сезоне "Мандалорца", немедленно оттянув на себя изрядную долю внимания.

Как информируют источники, идея сериала про Дюн возникла у создателей в процессе работы над вторым сезоном "Мандалорца".

К ее роли, естественно, вернется Джина Карано, американская актриса и бывший боец ММА, заверяет инсайдер.

Сериал выйдет там же - на собственном стриминге компании Disney+, на развитие которого сейчас брошены дополнительные мощности.

При этом есть информация, что в "сольник" Дюн переберутся и некоторые персонажи "Мандалорца".

Премьера второго сезона "Мандалорца" состоится 30 октября. Шоу уже продлено на третий.

Ударный солдат Карасинтия "Кара" Дюн - ветеран, служившая в Альянсе за восстановление Республики во время Галактической гражданской войны.

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