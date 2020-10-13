Новости

Вышел трейлер продолжения российского фэнтези "Последний богатырь" 12:30
Опубликованы постеры и график выхода серий второго сезона "Мандалорца" 12:21
Создатели "Ходячих мертвецов" анонсировали еще три спин-оффа 12:14
Вышел трейлер сериала "Освободитель" от сценариста "Крепкого орешка" 11:49
Вышел трейлер пеплума Netflix "Варвары" 11:29

Из-за пандемии Disney проведет масштабную реорганизацию производства

Новости
    13.10.2020, 12:01
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Disney Movie Trailers Фото: youtube.com/ Disney Movie Trailers
Фото: youtube.com/ Disney Movie Trailers

Дивный новый мир - в результате сложнейшей для индустрии ситуации, в которую кино и телесериалы ввергла пандемия коронавируса нового типа, корпорация Disney прибегнет к ускоренной реорганизации.

Фото: youtube.com/ Netflix
Вышел трейлер сериала "Освободитель" от сценариста "Крепкого орешка"

Как передает CNBC, отныне - на фоне закрытия кинотеатров и развлекательных парков компании - для Disney в приоритете развитие собственного стримингового сервиса.

Что повлечет за собой "некоторое сокращения штата". Хотя и не столь серьезные, как ранее, когда корпорация была вынуждена уволить порядка 28 тысяч сотрудников из-за консервации калифорнийских Диснейлендов.

О грядущих переменах было объявлено в понедельник. После чего акции компании стремительно подскочили на 5% - отмечает ресурс.

Фото: kinopoisk.ru
Вышел трейлер пеплума Netflix "Варвары"

Сообщается: по состоянию на август сервисы Disney насчитывали порядка ста миллионов абонентов, более половины которых являются подписчиками стриминга Disney+.

"Я бы не назвал это реакцией на COVID", - прокомментировал решение генеральный директор Disney Боб Чапек. Уточняя, что пандемия просто "ускорила переход", который в любом случае должен был произойти. И добавив: "Мы очень резко склоняем чашу весов в эту сторону" (активное развитию виртуальных платформ - прим. "Кинократии").

Фото: kinopoisk.ru
"Все пьют водку": Стивен Кинг оценил российский сериал "Эпидемия"

В рамках реорганизации на Disney будет усилено подразделение, отвечающее за распространение и продажу контента.

Ранее сообщалось, что игровой ремейк "Мулан", пущенный на Disney+ за дополнительную плату, умудрился принести компании доход. После стало известно, что новый мультфильм Pixar "Душа", который критики называют новым шедевром студии, также сразу выйдет на потоковом сервисе компании. Что тут же вызывало большое недовольство владельцев гибнущих кинотеатров.

Новости

"Все пьют водку": Стивен Кинг оценил российский сериал "Эпидемия" 12.10.2020
Вышел первый трейлер "Психа" Бондарчука с Богомоловым и Меньшиковым 12.10.2020
Режиссер "Чудо-женщины" снимет новую "Клеопатру" с Галь Гадот 12.10.2020
Умерла "девушка Бонда" Маргарет Нолан 12.10.2020
⧣ США
Фото: kinopoisk.ru
Про супергероя Зеленого фонаря снимут сериал для HBO 10.10.2020
Завершены съемки пятого сезона "Люцифера" 10.10.2020
Вышел трейлер третьего сезона "Американских богов" 10.10.2020
⧣ интернет
Фото: kinopoisk.ru
На "Союзмультфильме" объяснили удаление "золотой коллекции" с YouTube 09.10.2020
Певица и ведущая "Орла или решки" Ида Галич заразилась коронавирусом 09.10.2020
Дуэйн Джонсон набрал в Instagram рекордные 200 млн подписчиков 09.10.2020
⧣ Disney
Фото: kinopoisk.ru
Премьера мультфильма Pixar "Душа" перенесена в интернет 09.10.2020
Трейлер "Главного героя" с Рейнольдсом собрал более 720 тысяч просмотров 08.10.2020
Фильм 1982 года "Бегущий по лезвию" возглавил российский прокат 08.10.2020