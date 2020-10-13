Из-за пандемии Disney проведет масштабную реорганизацию производства

Дивный новый мир - в результате сложнейшей для индустрии ситуации, в которую кино и телесериалы ввергла пандемия коронавируса нового типа, корпорация Disney прибегнет к ускоренной реорганизации.

Как передает CNBC, отныне - на фоне закрытия кинотеатров и развлекательных парков компании - для Disney в приоритете развитие собственного стримингового сервиса.

Что повлечет за собой "некоторое сокращения штата". Хотя и не столь серьезные, как ранее, когда корпорация была вынуждена уволить порядка 28 тысяч сотрудников из-за консервации калифорнийских Диснейлендов.

О грядущих переменах было объявлено в понедельник. После чего акции компании стремительно подскочили на 5% - отмечает ресурс.

Сообщается: по состоянию на август сервисы Disney насчитывали порядка ста миллионов абонентов, более половины которых являются подписчиками стриминга Disney+.

"Я бы не назвал это реакцией на COVID", - прокомментировал решение генеральный директор Disney Боб Чапек. Уточняя, что пандемия просто "ускорила переход", который в любом случае должен был произойти. И добавив: "Мы очень резко склоняем чашу весов в эту сторону" (активное развитию виртуальных платформ - прим. "Кинократии").

В рамках реорганизации на Disney будет усилено подразделение, отвечающее за распространение и продажу контента.

Ранее сообщалось, что игровой ремейк "Мулан", пущенный на Disney+ за дополнительную плату, умудрился принести компании доход. После стало известно, что новый мультфильм Pixar "Душа", который критики называют новым шедевром студии, также сразу выйдет на потоковом сервисе компании. Что тут же вызывало большое недовольство владельцев гибнущих кинотеатров.