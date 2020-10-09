Премьера мультфильма Pixar "Душа" перенесена в интернет

Новый полнометражный анимационный фильм Disney от студии Pixar "Душа" не станет дожидаться повсеместного улучшения эпидемиологической ситуации, а пройдет, минуя кинотеатры, сразу на собственный стриминг корпорации - Disney+.

Как передает Deadline, лента станет доступна на сервисе с 25 декабря. Причем, в отличие от "Мулан", за просмотр которой подписчикам сервиса нужно было выложить дополнительные, помимо абонентской платы, тридцать долларов, за "Душу" с них денег не возьмут. То есть помимо тех, кто уже взяли.

Заметим, что с "Мулан" Disney поступил крайне мудро, с учетом, что на этой картине ушлая компания сумела заработать даже на фоне летящей в тартарары индустрии.

В России и других странах, где Disney+ пока недоступен, "Душа" все-таки выйдет в кинотеатрах. Пока российской датой премьеры стоит 19 ноября.

Как отмечают аналитики, сейчас, когда кинотеатры и парки "Диснейленд" закрыты, именно вовремя запущенный стриминг с его шестьюдесятью миллионами подписчиков является весомой поддержкой коропарации.

По сюжету фильма учитель музыки Джо "в самый счастливый день свой жизни" попадает в инцидент, а выпрыгнувшая из него душа - "в мир, где зарождаются человеческие увлечения, мечты и интересы". Там он знакомится с другой душой - игривой и молодой, по имени 22.

Режиссеры и сценаристы - лауреат "Оскара" Пит Доктер ("История игрушек", "Корпорация монстров", "Головоломка") и Кемп Пауэрс ("Звездный путь: Дискавери").