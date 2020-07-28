Объявлена дата выхода 3-го сезона сериала "Звездный путь: Дискавери"

Третий сезон сериала "Звездный путь: Дискавери" выйдет 15 октября на онлайн-платформе CBS All Access. Он состоит из 13 эпизодов, которые будут появляться еженедельно.

По сюжету нового сезона экипаж "Дискавери" будет бороздить просторы Вселенной спустя 932 года после событий оригинального сериала.

В новом тизере "Дискавери" появляется Майкл Бёрнем, водружающая флаг Федерации на неизвестной пока зрителю планете. Как заявил Джонатан Фрейкс, сыгравший Уилла Райкера, предстоящие эпизоды "будут носить более беззаботный тон".

"Звездный путь: Дискавери" в первую очередь будет иметь дело с характером персонажа Соникуа (Мартин-Грин - прим. "Кинократии"), вы это увидите", - заявил Фрейкс в интервью Comicbook.com, добавив, что Майкл Бернем "нашла нового сообщника для преступлений", да и вообще зритель ощутит "большой тональный сдвиг, в меньшей степени вызванный болью и виной за ее прошлое и больше повествующий о воссоединении экипажа "Дискавери".

Стартрек также пополнится новыми героями, одним из которых станет Кливленд Букер (или просто Бук) в исполнении Дэвида Аджала. На прошлогоднем фестивале Comic-Con фанаты о нём узнали лишь то, что он обладает природной харизмой и беззаботен.

В ролях: Соникуа Мартин-Грин, Дуг Джонс, Мэри Уайзман, Уилсон Круз, Ойин Оладехо, Эмили Куттс, Энтони Рапп и Мишель Йео.

В дополнение к данному сериалу CBS ведёт работу над целым рядом других проектов по вселенной "Стартрека". Так у сериала "Пикар" намечается второй сезон, а премьера анимационной комедии "Звездный путь: нижние палубы" состоится уже 6 августа. В портфолио CBS также есть спин-оффы "Звездный путь: Секция 31" и "Звездный путь: Странные новые миры", а на Nickelodeon скоро стартует детский мультсериал Star Trek: Prodigy.