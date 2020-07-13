Вышел трейлер анимационного "Стартрека" от создателя "Рика и Морти"

Пока неразумно делать какие-то далеко идущие выводы, но, похоже, нас ждет отнюдь не шедевр - на YouTube-канале CBS All Access опубликован трейлер заявленного еще в 2018-м анимационного сериала "Стартрек: Нижние палубы" (Star Trek: Lower Decks).

Про который важно знать одно: это - новый проект сценариста / продюсера "Рика и Морти" и "Солнечный противоположностей", лауреата премии "Эмми" (за "Огурчика Рика") Майка МакМахана.

В центре историй (десять получасовых в первом сезоне), происходящих в 2380 году, - четверо представителей обслуживающего персонала космического корабля "Серритос" (USS Cerritos) - одного из наименее значимых старшипов Звездного флота. Они прорываются через свои служебные обязанности, космические аномалии и социальную несправедливость.

На оригинальной озвучке - Джек Куэйд, Джерри О`Коннелл, Фред Татаскью (официальный "голос Халка").

Премьера - 6 августа.

При этом шоу уже продлено на второй сезон.