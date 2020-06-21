Автор "Рика и Морти" снимет новый мультсериал для Fox

Дэн Хармон, обладатель премии "Эмми" "за выдающееся анимационное шоу" "Рик и Морти", заключил сделку с компанией Fox Entertainment по созданию анимационного комедийного сериала, премьера которого состоится весной 2022 года.

Кинокомпания Fox Entertainment впервые получит абсолютное право на вещание анимационного сериала под собственным брендом, что является важным для нее шагом после поглощения компанией Walt Disney Company в марте 2019 года. Тогда Disney приобрела все активы 21st Century Fox, включая права на такие бессмертные хиты, как "Симпсоны", "Гриффины" и "Закусочная Боба".

Как заявил в интервью Deadline глава Fox Entertainment Майкл Форн, "не существует творческого партнёра лучше, чем Дэн Хармон".

Хармон известен не только как соавтор "Рики и Морти", но и как создатель комедийного сериала "Сообщество" и исполнительный продюсер номинированной в 2015 году на премию "Оскар" мультипликации "Аномализ".

Сюжет нового проекта и его продолжительность пока не раскрываются.

В последнее время кинокомпания Fox производит преимущественно анимационные сериалы для более взрослого поколения зрителей, недавно пополнив свой список успешных комедийных проектов анимационными сериалами "Дунканвилль" и "Благословите Хартов".

Также стало известно, что новые проект соратников Хармона по созданию "Рика и Морти" - "Солнечные противоположности" - продлен сразу на два сезона.