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Автор "Рика и Морти" снимет новый мультсериал для Fox

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    21.06.2020, 14:55
Текст:   Айгуль Бакирова
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Дэн Хармон, обладатель премии "Эмми" "за выдающееся анимационное шоу" "Рик и Морти", заключил сделку с компанией Fox Entertainment по созданию анимационного комедийного сериала, премьера которого состоится весной 2022 года.

Фото: youtube.com/ Telerama
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Кинокомпания Fox Entertainment впервые получит абсолютное право на вещание анимационного сериала под собственным брендом, что является важным для нее шагом после поглощения компанией Walt Disney Company в марте 2019 года. Тогда Disney приобрела все активы 21st Century Fox, включая права на такие бессмертные хиты, как "Симпсоны", "Гриффины" и "Закусочная Боба".

Как заявил в интервью Deadline глава Fox Entertainment Майкл Форн, "не существует творческого партнёра лучше, чем Дэн Хармон".

Хармон известен не только как соавтор "Рики и Морти", но и как создатель комедийного сериала "Сообщество" и исполнительный продюсер номинированной в 2015 году на премию "Оскар" мультипликации "Аномализ".

Сюжет нового проекта и его продолжительность пока не раскрываются.

В последнее время кинокомпания Fox производит преимущественно анимационные сериалы для более взрослого поколения зрителей, недавно пополнив свой список успешных комедийных проектов анимационными сериалами "Дунканвилль" и "Благословите Хартов".

Также стало известно, что новые проект соратников Хармона по созданию "Рика и Морти" - "Солнечные противоположности" - продлен сразу на два сезона.

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