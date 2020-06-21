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Тизер: "Солнечные противоположности" продлили сразу на два сезона

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    21.06.2020, 15:03
Текст:   Айгуль Бакирова
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Премьера сериала "Солнечные противоположности" состоялась совсем недавно - 8 мая 2020 года, а его создатели уже объявили о продлении проекта до третьего сезона, опубликовав соответствующий тизер.

Фото: instagram.com/ cvialet_art
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Третий сезон "Солнечных противоположностей" будет состоять из 12 эпизодов, однако дата их выхода еще не известна. Второй, как и первый - из восьми. Он запланирован на 2021 год.

Анимационный сериал "Солнечные противоположности", в создании которого принимают участие соавторы "Рика и Морти" Джастин Ройланд и Майк МакМэхан, стал самым популярным комедийным шоу Hulu.

Сюжет повествует о жизни четырёх инопланетян, которые были вынуждены покинуть родную планету и поселиться на Земле.

Часто можно встретить мнение о том, что сериал "Солнечные противоположности" уж больно схож с "Риком и Морти", в создании которых участвовали те же Джастин Ройланд и Майк МакМэхан.

В прошлом месяце соавтор "Солнечных противоположностей" МакМэхан объяснил разницу между двумя проектами: "Мы действительно любим Рика и Морти, но этот сериал больше сосредоточен вокруг Рика. В нашем (новом) шоу нет Рика. Мы хотели, чтобы это было больше похоже на классический ситком, а не на научно-фантастическое приключенческое шоу".

Ранее мы писали о том, что на Fox выйдет мультсериал ещё одного из создателей "Рика и Морти" Дэна Хармона.

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