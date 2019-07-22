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Вышел первый трейлер сериала с Патриком Стюартом "Звездный путь: Пикар"

Новости
    22.07.2019, 10:59
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Prime Video UK Фото: youtube.com/ Prime Video UK
Фото: youtube.com/ Prime Video UK

Стриминг Amazon Prime Video представил первый полноценный трейлер новой главы вселенной "Стартрека" - сериала "Звездный путь: Пикар" (Star Trek: Picard).

Он станет прямым продолжением серии "Звездный путь: Следующее поколение" и, как несложно догадаться, - "сольником" капитана "Энтерпрайза" Жана-Люка Пикара в исполнении Патрика Стюарта.

Сюжет шоу до сих пор не раскрывается. Известно лишь, что действие сериала развернется через двадцать лет от событий полнометражного фильма "Звездный путь: Возмездие".

Над сериалом трудится Алекс Курцман, шоураннер "Стартрека: Дискавери", работавший также над новыми полнометражными "Стартреками" Джей Джей Абрамса.

В "Пикаре" заявлены десять эпизодов. Премьера - следующий год.

Стюарт сыграл Пикара в "Стартреке. Следующее поколение" (Star Trek: The Next Generation, 1987-1994) на протяжении семи сезонов, и после появлялся в былинном образе в полнометражках "Звездного пути".

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