Вышел первый трейлер сериала с Патриком Стюартом "Звездный путь: Пикар"

Стриминг Amazon Prime Video представил первый полноценный трейлер новой главы вселенной "Стартрека" - сериала "Звездный путь: Пикар" (Star Trek: Picard).

Он станет прямым продолжением серии "Звездный путь: Следующее поколение" и, как несложно догадаться, - "сольником" капитана "Энтерпрайза" Жана-Люка Пикара в исполнении Патрика Стюарта.

Сюжет шоу до сих пор не раскрывается. Известно лишь, что действие сериала развернется через двадцать лет от событий полнометражного фильма "Звездный путь: Возмездие".

Над сериалом трудится Алекс Курцман, шоураннер "Стартрека: Дискавери", работавший также над новыми полнометражными "Стартреками" Джей Джей Абрамса.

В "Пикаре" заявлены десять эпизодов. Премьера - следующий год.

Стюарт сыграл Пикара в "Стартреке. Следующее поколение" (Star Trek: The Next Generation, 1987-1994) на протяжении семи сезонов, и после появлялся в былинном образе в полнометражках "Звездного пути".