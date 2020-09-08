Во-первых, необходимо сделать так, чтобы переделка не сильно отличалась от оригинала, а то ж не поймут-с: шли на "Мулан", а там какая-то не такая "Мулан". И магия ностальгии - топливо кампании по массовому откапыванию принцесс - пропадёт, и плакали денежки. Во-вторых, содержание актуализировать согласно текущим общественным запросам. Что непросто, ведь история и так за феминизм и равноправие, куда уж, казалось бы. Наконец, в-третьих, постараться не обидеть китайцев и им сочувствующих (а последних не обидеть куда сложнее) - иными словами, не напороться на обвинения в расизме, вайтвошинге, культурной апроприации и ещё каких-нибудь подобных грехах. Малейший промах в противном случае грозит потерями на китайском рынке. А Disney за китайский рынок крепко держится всеми миккимаусовыми лапами и зубами.

Жаль, что в полной мере оценить, к чему привела попытка усесться на три стула, уже не получится: проклятый коронавирус смешал все карты. Критерий оценки может быть всего один - показатели кассовых сборов в домашнем и китайском прокате, а они явно будут отличаться от ожидаемых при нормальных условиях. Домашний прокат-то и вовсе отменился. Тем не менее стоит признать: Disney сумел и свою линию прогнуть, и прогнуться под генеральные линии демократической и коммунистической партий. Чем породил множество прелюбопытных вывертов.

Сюжет новой "Мулан" плюс-минус такой же. Девушка маскируется под мужчину, вместо старого отца рекрутируется в армию, принимает деятельное участие в войне с иноземными захватчиками и в конечном итоге спасает государя императора, слава ей и почёт. Однако с самого начала бросается в глаза существенное различие. Та Мулан практически во всём полагалась на личные качества: упорство, смекалку, твёрдый характер. Дракончик Мушу, конечно, поддержку оказывал, но скорее моральную. А эта, новая Мулан с рождения одарена Силой Ци, чем-то вроде джедайской Силы, которая позволяет ей ногами метать копья и прочие невероятные трюки выполнять. Упорство, смекалка, характер никуда не делись, но теперь обычных благодетелей почему-то мало. Вдобавок говорливый дракончик уступил должность верного ассистента птице Феникс, молчаливой и куда более полезной - та, если вдруг что, прилетит, укажет верный путь и улетит восвояси.

Притом обладание суперспособностью девушка вынуждена скрывать, иначе замуж не возьмут. То есть она и без того признаётся к замужеству негодной, поскольку слишком не-такая-как-все, но за Силу Ци ещё и ведьмой того гляди заклеймят. А ведьмой быть плохо. Почему именно плохо быть ведьмой, демонстрируется на конкретном примере ведьмы, состоящей в услужении злодея Борихана, предводителя жужани (да, были гунны, стали жужани). Эта дама крута неимоверно: птичьи когти вместо пальцев, соколом умеет обращаться, да и вообще чей угодно облик способна принять, ножиками швыряется, дерётся чудесно, в одиночку для жужани крепости берёт - тем только и остаётся, что по стенам внутрь запрыгнуть и выживших добить. Но Борихан ею грубо помыкает, воины от неё шарахаются, и оттого она тихо страдает, хотя при описанных навыках легко бы их всех могла в бараний рог скрутить.

Отношения Мулан и наёмной ведьмы - суть ещё один ремейк, гендерно перевёрнутый, известного всем сюжета про одарённого юношу, которого мужик в чёрном шлеме склонял на сторону зла, но в итоге сам склонился на сторону добра. Точь-в-точь, разве что о родственных связях речи не идёт. Но ремейк внутри ремейка - это ладно. В процессе развития указанных отношений выясняется, что сила, то есть Сила Ци, не поверите, - в правде. У кого правда, тот и сильнее. То есть кто не врёт, у того сильнее Сила Ци. Но и это ладно. Куда важнее предназначение данной конструкции. А предназначена она для того, чтобы разъяснить нюансы во взглядах на положение женщины в мире мужчин. Каким оно должно быть, а каким не должно.

Смотрите, что получается: служить Борихану - плохо, так как Борихан не даёт и никогда не даст женщине командовать воинами, и ведьму такая несправедливость страшно печалит. Служить императору - хорошо, так как теоретически можно командовать воинами, если как надо себя зарекомендовать. На основании сказанного резонно заключить, что идеальный мир по "Мулан" - это мир, где женщина имеет право служить в армии. Во славу императора. Таким образом, вырисовывается следующая иерархия ценностей: на первом месте - император и Родина (тождественные понятия), на втором месте - семья (это вытекает из основного сюжета) и лишь на третьем месте - равноправие, эмансипация, вот это всё.

Вероятно, кому-то сейчас захотелось возразить: это же ремейк детского мультика, что вы к нему прикопались? Да нет, вовсе не прикопались, просто находим некоторые вещи весьма занятными. А к поиску занятных вещей фильм сам располагает своей предельно серьёзной манерой подачи. Без песенок, без, напомним, дракончика Мушу и со строго дозированным юмором. Что вообще-то довольно здорово. Там, где был музыкальный номер с тренировочным монтажом, - длинный эпизод военной драмы, посвящённый будням новобранцев в учебке, где только сержанта Хартмана не хватает. Затем военная драма плавно переходит в дивных красот китайский фэнтези-эпик, с кунг-фу и воздушной акробатикой, который выглядит аутентичнее китайских фэнтези-эпиков китайского же производства и венчается невыносимо затянутым финалом, дополнительно закрепляющим нужные акценты во избежание недопониманий.

Этим и продиктованы многие решения, благодаря которым ремейк "Мулана", не отступая существенно по содержанию от оригинала, заметно по-иному смотрится и ощущается. Чтобы все всё правильно поняли, остались довольны и ни в коем случае не оскорблены. Избежать противоречий, как видим, несмотря на все усилия, не удалось, а кому бы удалось. Противоречиями в том числе ремейк "Мулана" и ценен. Тем не менее довольными должны остаться если не все - все никогда не бывают довольны, - то почти все. Красиво? Красиво. Люди летают? Летают. Эмансипация отдельно взятой барышни проходит успешно? Успешно. Джет Ли как в старые добрые раздаёт тумаков? Раздаёт. Джейсон Скотт Ли (который в "Солдате" Пола У.С. Андерсона с Куртом Расселом снимался, помните?) в роли главзлодея морду внушительно корчит? Внушительно. Ну и нормально, значит.

3.5