"Мулан" установила рекорд в интернете

На игровой ремейк анимационной ленты "Мулан" за последние недели обрушился целый шквал довольно экзотических и местами причудливых обвинений, но это, похоже, никак не помешало фильму выбиться в лидеры. Да еще и с огромным отрывом.

Более того: картина, за просмотр которой подписчикам сервиса Disney+ пришлось выложить тридцать долларов, обошла по популярности даже условно бесплатный контент стриминга, то есть тот, что автоматом доступен по абонентской плате.

На это обратили внимание аналитики компании 7Park Data, указав: за просмотр ленты заплатили пользователи почти 29% профилей Disney+ из США, что "намного превосходит другие популярные - и бесплатные - программы платформы".

Согласно ранее обнародованным Disney данным, к текущему моменту к их стриминговому сервису подключились более шестидесяти миллионов пользователей во всем мире. И если предположить, что американские домохозяйства составляют половину от общей базы подписчиков сервиса (официальное число компания не называет), получается, за просмотр "Мулан" заплатили примерно девять миллионов пользователей.

Соответственно, даже при самом грубом подсчете лента заработала только на сервисе компании более 260 миллионов долларов, и все они - 100% выручки! - ушли в карман Disney. То есть без отчисления процентов посредникам - кинотеатрам.

Отмечено: Disney по-прежнему не предоставляет никаких официальных сумм, когда речь заходит о "Мулан", но финансовый директор компании Кристин Маккартни уже призналась, что происходящим они "очень довольны". (Дивный новый мир!)

Между тем в кинотеатрах у "Мулан" не всё так радужно: в Китае в первый уикэнд фильм собрал всего 23 миллиона долларов, а в России вообще занял второе место - после "Довода", чья премьера состоялась неделей раньше.

Наша рецензия на "Мулан" - здесь.

На втором месте в "чарте" сервиса с огромным отставанием от "Мулан" идет полнометражный мультфильм "Финес и Ферб: Кэндис против Вселенной", далее - второе "Холодное сердце", "Моана" и замыкающий первую пятерку "Айван, единственный и неповторимый".