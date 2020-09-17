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"Мулан" установила рекорд в интернете

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    17.09.2020, 14:22
Текст:   Олег Усков

На игровой ремейк анимационной ленты "Мулан" за последние недели обрушился целый шквал довольно экзотических и местами причудливых обвинений, но это, похоже, никак не помешало фильму выбиться в лидеры. Да еще и с огромным отрывом.

Фото: Disney
Трейлер: Disney эффектно анонсировал свои премьеры

Более того: картина, за просмотр которой подписчикам сервиса Disney+ пришлось выложить тридцать долларов, обошла по популярности даже условно бесплатный контент стриминга, то есть тот, что автоматом доступен по абонентской плате.

На это обратили внимание аналитики компании 7Park Data, указав: за просмотр ленты заплатили пользователи почти 29% профилей Disney+ из США, что "намного превосходит другие популярные - и бесплатные - программы платформы".

Согласно ранее обнародованным Disney данным, к текущему моменту к их стриминговому сервису подключились более шестидесяти миллионов пользователей во всем мире. И если предположить, что американские домохозяйства составляют половину от общей базы подписчиков сервиса (официальное число компания не называет), получается, за просмотр "Мулан" заплатили примерно девять миллионов пользователей.

Фото: kinopoisk.ru
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Соответственно, даже при самом грубом подсчете лента заработала только на сервисе компании более 260 миллионов долларов, и все они - 100% выручки! - ушли в карман Disney. То есть без отчисления процентов посредникам - кинотеатрам.

Отмечено: Disney по-прежнему не предоставляет никаких официальных сумм, когда речь заходит о "Мулан", но финансовый директор компании Кристин Маккартни уже призналась, что происходящим они "очень довольны". (Дивный новый мир!)

Фото: kinopoisk.ru
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Между тем в кинотеатрах у "Мулан" не всё так радужно: в Китае в первый уикэнд фильм собрал всего 23 миллиона долларов, а в России вообще занял второе место - после "Довода", чья премьера состоялась неделей раньше.

Наша рецензия на "Мулан" - здесь.

На втором месте в "чарте" сервиса с огромным отставанием от "Мулан" идет полнометражный мультфильм "Финес и Ферб: Кэндис против Вселенной", далее - второе "Холодное сердце", "Моана" и замыкающий первую пятерку "Айван, единственный и неповторимый".

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