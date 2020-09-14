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"Мулан" показал низкие кассовые сборы в Китае

Новости
    14.09.2020, 20:39
Текст:   Айгуль Бакирова

На минувших выходных фильм "Мулан" показал разочаровывающие результаты в Китае, собрав всего 23 миллиона долларов, сообщает Variety.

Фото: instagram.com/ retroactual
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Несмотря на то, что картина кинокомпании Disney всё же возглавила китайский кинопрокат, лента недалеко ушла от своих преследователей: на втором месте по кассовым сборам расположился местный исторический эпос "Восемь сотен", собравший 21,7 миллиона долларов. Кстати, китайский фильм вышел ранее и в первую неделю обошёл "Довод". Для сравнения: фильм Нолана в первую неделю в Китае собрал 30 миллионов, что тоже не слишком впечатляло.

Причинами низкого старта картины с 200-миллионным бюджетом могли послужить пандемия и отчасти тот факт, что местные китайские власти ранее наложили запрет на освещение "Мулан" в средствах массовой информации - предположительно, в связи с тем, что съемки фильма проходили в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

Тем не менее создатели фильма поблагодарили в титрах правительственные ведомства и Коммунистическую партию Китая за содействие в съёмках, что вызвало шквал критики уже со стороны западных СМИ.

Фото: twitter.com/ ComicBook
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Третье место во второй уикэнд китайского кинопроката с прибылью в 10,2 миллиона долларов занял "Довод" Кристофера Нолана.

Тем временем в России "Мулан" находится на второй строчке в рейтинге кассовых сборов.

Наша рецензия на "Мулан" - здесь.

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