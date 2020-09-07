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Объявлены стартовые сборы "Довода" в Северной Америке и Китае

Новости
    07.09.2020, 00:16
Текст:   Козьма Лоханкин

На минувшей неделе долгожданный фильм Кристофера Нолана вышел в Северной Америке, России и Китае.

Фото: twitter.com/ LetsOTT
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Старт в американском прокате получился довольно скромным: 20,2 млн долларов, сообщает THR.

В Китае "Довод" не смог занять первую строчку, уступив местной военной драме "Восемь сотен". В КНР "Довод" заработал 30 млн долларов.

Всего новые рынки дали амбициозной картине Нолана дополнительные 78,3 миллиона, а в совокупности её бокс-офис пока составляет 146,2 миллиона.

Фото: kinopoisk.ru
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Неделей ранее, напомним, "Довод" появился на больших экранах ряда европейских и азиатских стран, в первый уикэнд собрав 53 млн долларов.

А в России лента заработала свыше 11 млн рублей на предпродажах. Статистика по первым выходным станет известна позже.

Между тем студия WB призывает не спешить с выводами, тем более что нынешняя ситуация на рынке сильно отличается от привычной из-за ограничительных карантинных мер.

Наша рецензия на "Довод" - здесь.

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