Объявлены стартовые сборы "Довода" в Северной Америке и Китае

На минувшей неделе долгожданный фильм Кристофера Нолана вышел в Северной Америке, России и Китае.

Старт в американском прокате получился довольно скромным: 20,2 млн долларов, сообщает THR.

В Китае "Довод" не смог занять первую строчку, уступив местной военной драме "Восемь сотен". В КНР "Довод" заработал 30 млн долларов.

Всего новые рынки дали амбициозной картине Нолана дополнительные 78,3 миллиона, а в совокупности её бокс-офис пока составляет 146,2 миллиона.

Неделей ранее, напомним, "Довод" появился на больших экранах ряда европейских и азиатских стран, в первый уикэнд собрав 53 млн долларов.

А в России лента заработала свыше 11 млн рублей на предпродажах. Статистика по первым выходным станет известна позже.

Между тем студия WB призывает не спешить с выводами, тем более что нынешняя ситуация на рынке сильно отличается от привычной из-за ограничительных карантинных мер.

Наша рецензия на "Довод" - здесь.