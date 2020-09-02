"Довод" Нолана до премьеры заработал в России 11 миллионов рублей

Предварительные продажи на показы "Довода" Кристофера Нолана в России составили свыше 11 миллионов рублей.

Об этом свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), опубликованные на сайте Фонда кино.

При этом 6,4 миллиона рублей потрачены на билеты на первый день проката в нашей стране - 3 сентября.

Интересно, что предыдущий фильм Нолана - "Дюнкерк" (2017) - на предпродажах заработал 5 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что "Довод" собрал 53 миллиона долларов в первую неделю проката в Европе и Азии. С 3 сентября стартуют показы в России, США и Китае, и, по мнению экспертов, сборы ленты могут превысить все доходы кинотеатрвов за минувшее лето.

Наша рецензия на "Довод" - здесь.

Финальный трейлер можно посмотреть здесь.