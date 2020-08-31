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"Довод" Кристофера Нолана мощно стартовал в прокате

Новости
    31.08.2020, 15:50
Текст:   Козьма Лоханкин

Несмотря на пандемию коронавируса и связанные с ней ограничения, "Довод" Кристофера Нолана преуспевает в прокате - прислушавшись к воззваниям режиссёра, зрители Европы и Азии дружно отправились в кинотеатры.

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Как сообщает Variety, в первый уикэнд фильм Нолана собрал 53 миллиона долларов.

Отметим, что картина пока не вышла в США, России и Китае - это произойдёт на следующей неделе.

А пока больше всего "Довод" собрал в Соединённом Королевстве (7,1 млн долларов), Франции (6,7 млн), Южной Корее (5,1 млн) и Германии (4,2 млн).

Наша рецензия на долгожданную ленту - здесь.

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