СМИ: Warner Bros. скрывает доходы от проката "Довода"

Аналитики кассовых сборов отметили "удивительное отсутствие прозрачности" вокруг информации о прибыли "Довода", сообщает Variety.

Несмотря на то, что премьера фильма состоялась в Северной Америке, РФ и Китае 3 сентября (в других странах он вышел неделей ранее), киностудия Warner Bros. повременила с отчётами и огласила первые цифры лишь 6 сентября. За уикэнд "Довод" заработал 20 миллионов долларов, что является средним результатом для фильма такого масштаба. По оценкам же Deadline, фактически за этот же период "Довод" собрал лишь около 12 миллионов долларов, что едва превышает половину изначально заявленной суммы, пишет Deadline.

Киностудия Warner Bros. была, по сообщениям, обеспокоена тем, что репортеры и конкуренты неверно истолкуют результаты кассовых сборов первого уикэнда, что приведет к заголовкам о финансовом провале "Довода".

Warner Bros. призвала журналистов учитывать контекст нынешних реалий, отметив, что выручка от продажи билетов будет на порядок ниже, чем обычно, ввиду того что в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе, крупнейших рынках, кинотеатры ещё не открыты, а те, что открылись в других странах мира, работали в условиях уменьшенной пропускной способности.

Как правило, лица, ответственные за релиз фильмов, получают доступ к информации о кассовых сборах ежечасно благодаря сотрудничеству с компанией Rentrak и ее материнской корпорацией Comscore.

Киностудия же еще не отчиталась о ежедневной прибыли и, как ожидается, будет ожидать завершения воскресенья, прежде чем обнародовать данные о продаже билетов.

Warner Bros. и Comscore отказались комментировать отсутствие информации. Возможно, прецедент по сокрытию доходов станет в будущем обыденной практикой и для других киностудий.

Недавно также стало известно, что из-за желания Warner Bros. увеличить кассовые сборы "Довода", киностудия продлила прокат фильма Кристофера Нолана, что в свою очередь привело к переносу даты премьеры "Чудо-женщины 1984".

Между тем в минувший уикэнд фильм Нолана во второй раз возглавил российский прокат.

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