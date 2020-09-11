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Премьеру "Чудо-женщины 1984" снова перенесли

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    11.09.2020, 20:30
Текст:   Богдан Бобров

Чудо-женщина в киновселенной DC персонаж, конечно, ультимативный, сильный, независимый и несгибаемый, вот только в реальной жизни победить обстоятельства, вызванные пандемией коронавируса, неспособный.

Фото: kinopoisk.ru
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Сразу два крупных издания - The Hollywood Reporter и Variety - пишут о том, что премьера ленты с Галь Гадот в главной роли в очередной раз перенесена - теперь с 1 октября на 24 декабря. Изначально выход был запланирован на июнь 2020 года.

Согласно инсайдерской информации, таким образом Warner Bros. хочет повысить шансы "Довода" собрать кассу в американском прокате, где большинство кинотеатров все еще не успели открыться из-за ограничений, связанных с COVID-19.

Сюжет "Чудо-женщины 1984" покажет период жизни амазонки с острова Темискира между первой картиной и ее встречей с Бэтменом и Суперменом "На заре справедливости".

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