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"Довод" Нолана возглавил российский прокат

Новости
    07.09.2020, 11:01
Текст:   Олег Усков

Научно-фантастический темпоральный боевик Кристофера Нолана "Довод" предсказуемо возглавил возрожденный российский прокат по итогам уикэнда.

Фото: twitter.com/ LetsOTT
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Согласно неофициальным предварительным данным специализированного портала kinobusiness.com за 3-6 сентября касса ленты составила 191,4 миллиона рублей. Напомним, в Китае "Довод" занял лишь второе место, а в Северной Америке собрал всего 20 млн долларов. Куда успешнее он стартовал в Европе неделей ранее.

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Худо-бедно, но вторая строчка списка - у пресловутых "Новых мутантов" Джоша Буна с "Арьей Старк" и Аней-Тейлор Джой. При этом "серебряный призер" идет со значительным отставанием от лидера: касса борьбы паранормальных деточек - чуть менее тридцати миллионов рублей.

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Третье место - гигантоманское буйство спецэффектов от Джаника Файзиева "Вратарь Галактики". Снятая за миллиард рублей семейная космобол-кинофантастика вышла в прокат 27 августа и собрала за минувшие выходные еще двадцать миллионов, доведя общие сборы двух недель до 76,1 миллиона.

Фото: kinopoisk.ru
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Четвертое место - у фильм-катастрофы "Гренландия" с Джерардом Батлером и 110 миллионами кассы за три недели проката.

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Замыкает пятерку недели сиквел южнокорейского зомби-апокалипсиса "Поезд в Пусан", получивший подзаголовок "Полуостров", - 30,8 миллиона рублей за три недели проката, из которых 2,8 - за эти выходные.

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