Девочка из индейского племени осталась круглой сиротой после того, как всю резервацию в клочья разорвало якобы торнадо, и сразу очутилась в угрюмой закрытой клинике для юных мутантов с решётками на окнах и непроницаемым куполом по периметру территории. Где также содержатся ещё четверо разногендерных подростков под строгим присмотром женщины-доктора, лайт-версии сестры Рэтчед, которая вроде бы помогает им всем освоиться со своими суперспособностями. Но вскоре в стенах учреждения начинает происходить разная пугающая чертовщина.

"Новых мутантов" явно кто-то проклял, и никто не знает, за какие и чьи грехи. Проект сначала долго мурыжили на стадии предпроизводства, несколько раз перекраивая сценарий, а когда, наконец, сняли, то целых три года стыдливо прятали от зрителей и критиков. Теперь же, когда фильм вышел, пресса чуть ли не в один голос называет его худшей частью серии про Людей Икс, режиссёр Джош Бун сбежал от разгневанной толпы фанатов в офлайн, удалив свой Instagram, автор оригинальных комиксов негодует, а к каждому залу, где показывают "Новых мутантов", приставлена специальная тётка, которая весь сеанс стоит у экрана, машет колокольчиком и кричит: "Позор!" Серьёзно, если не верите, сходите и убедитесь. Кстати, неплохо было бы подобную практику распространить пошире.

Но действительно ли всё так плохо? Да, пожалуй, нет. Видали и похуже. Гораздо, гораздо хуже. Просто могло быть лучше. Ведь замысел-то недурной изначально: скрестить "Клуб "Завтрак" Джона Хьюза с хоррором. И как раз в плане видения этого симбиоза возникли у Джоша Буна с тогда ещё независимой студией Fox разногласия. Джош Бун, создатель девчачьей мелодрамы "Виноваты звёзды", хотел, чтобы было больше "Клуба "Завтрак", в смысле больше разговоров подростков о своих проблемах. Тогда как на Fox хотели больше хоррора.

В этом и заключается истинная причина того, почему фильм никому не нравится. Большая часть "Новых мутантов", без преувеличений две трети где-то, представляет собой что-то среднее между "Клубом "Завтрак" и третьим "Кошмаром на улице Вязов", откуда убрали Фредди Крюгера и всё веселье. Юноши и девушки знакомятся, общаются, рассказывают друг другу, почему они сюда попали, ругаются на пустом месте, делятся переживаниями, крутят шашни, конфликтуют со взрослой надзирательницей - как и в классической ленте Хьюза. А иногда к ним наведываются различные кошмары - как у Крэйвена (да, третий "Кошмар" не Крэйвен снимал, но какая разница).

При этом Джош Бун ни разу не первый и тем более не второй. И не имеет, кажется, ни малейшего представления, как это всё должно работать. Ни вместе, ни по отдельности. Из молодых персонажей яркой индивидуальностью обладают ровно два - это персонажи Мэйси Уильямс и Ани Тейлор-Джой. Последняя играет Ульяну Распутину (по комиксам - правнучку Григория Распутина), сочетающую в себе два хьюзовских типажа, психопатку-хулиганку, которая не расстаётся с игрушечным фиолетовым птеродактилем, имеет световой меч и в конце сражается (при помощи в том числе игрушечного фиолетового птеродактиля) с гигантским медведем. За неё "Новых мутантов" стоит если не полюбить, то многое им простить.

Мэйси Уильямс играет девицу-волчицу, кроткую, набожную, добрую и вообще положительную. На ней, помимо прочего, лежит важная функция - любовного интереса главной героини, той, что из индейского племени. То есть да, однополая любовная связь - прямо по центру, а не как в "Мстителях" или "Дэдпуле 2". И очень даже гармонично, трогательно смотрится. Подлинно историческое событие для кинокомиксов, между прочим, хотя никто его как будто не замечает.

Это второе и последнее светлое пятно, встречающееся на протяжении бесконечно однообразного часа, фактически полностью занятого экспозицией. Прочие основные действующие лица крайне невыразительны и не способны привнести в вялотекущее повествование ничего существенного, а хоррор-элементы до того бесхитростны, что лишь жалость вызывают. Повысить ставки и принести кого-нибудь в жертву, очевидно, у продюсеров кишка тонка, а чтобы без этого как-то наполнить традиционно благоприятное для взращивания ужасов пространство мрачных коридоров соответствующей атмосферой, у Джоша Буна не хватает либо навыков, либо таланта, либо желания. Либо всего сразу.

И всё-таки. Если вам удастся вытерпеть час этого великолепия, то потом вас вознаградят. Не золотыми горами, но кое-чем. Толпой слендермэноподобных зубастых чудищ, например. Симпатичные ребята, даром что, судя по татуировкам на руках, уголовники. И заявленным выше гигантским медведем, исполненным огненных очей. В принципе, на последние минут тридцать достаточно вполне. По сравнению с вышеописанной унылой псевдохьюзовщиной так и вовсе подарок. Про то, как Аня Тейлор-Джой световым мечом размахивает, говорили уже тоже? Ну вот. Чего ещё надо? Зато подумайте, какими невиданными красками это бы заиграло, если бы у руля оказался правильный человек. Ведь отличная же идея - супергеройский хоррор. А идея - это главное. Глядишь, в следующий раз чего и выйдет.

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