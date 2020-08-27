Американские кинокритики отказались рецензировать "Новых мутантов"

Крупные американские киноиздания, такие как The A. V. Club, The Boston Globe и RogerEbert.com отказались рецензировать готовящихся к выходу "Новых мутантов" после того, как студия Disney не предоставила кинокритикам возможности оценить фильм онлайн и не предложила взамен офлайн-альтернативы с соблюдением социальной дистанции.

Единственный вариант посмотреть фильм, который на данный момент доступен для кинокритиков США, - это посещение традиционных показов в кинотеатрах, где отсутствуют особые меры предосторожности.

Кинокритик А.В. Доуд из издания The A. V. Club опубликовал статью, в котором объяснил решение своего коллектива не рецензировать фильм, сославшись на мнение экспертов, которые подтверждают, что кинотеатры остаются одним из наиболее опасных мест во время пандемии.

Редактор RogerEbert.com Брайан Таллерико поддержал своего коллегу, написав в Twitter, что их издание также не намерено публиковать рецензию на "Новых мутантов", потому что студия не предоставила возможности безопасного просмотра.

Первым крупным международным кинопорталом, не объявившим бойкот и всё же решившим оценить фильм, оказался французский офис The Hollywood Reporter, рецензент которого Джордан Минцер заявил, что долгожданная комикс-адаптация стоит "чего угодно, только не ожидания". Он назвал фильм "универсальным", добавив, что "Новые мутанты" гарантируют поклонникам супергероев "передозировку дежавю", однако возрастной рейтинг фильма PG-13 не даёт рассчитывать на действительно страшные сцены.

Для сравнения, на премьере "Довода" в Лондоне киностудия Warner Bros. соблюла все меры предосторожности и правила социальной дистанции, предоставив прессе возможность спокойно насладиться фильмом.

Премьера "Новых мутантов" в России намечена на 3 сентября.