"Поезд в Пусан 2: Полуостров": зомби, сопли, гуманизм

Никаких поездов в "Поезде в Пусан 2", конечно, нет - на самом деле он называется просто "Полуостров", это наши локализаторы позаботились о том, чтобы потенциальная аудитория картины Ён Сан Хо ни в коем случае не промахнулись сеансом. Хотя при возрастающей популярности южнокорейского кино о таких мерах - фильм даже в программу несостоявшегося Каннского фестиваля попал - можно было, наверное, так не беспокоиться.

Вместо железнодорожного транспорта тут в широком ассортименте представлен другой, и играет он почти настолько же важную роль. Самые удачливые из уцелевших сбегают с полуострова на кораблях. Морские прогулки не всегда выходят приятными: то тут, то там среди беженцев обнаруживаются заражённые, доставляющие попутчикам немало бытовых неприятностей. В связи с прискорбной частотой подобных случаев соседние страны быстро принимают решение объявить Южной Корее блокаду. Кто не успел, тот опоздал.

Главный герой - военнослужащий армии Республики Корея - успел. Но радости чудесное спасение приносит мало: семья и родина безвозвратно утеряны, а самому ему приходится прозябать в трущобах негостеприимного Гонконга, где местные даже четыре года спустя продолжают смотреть на незваных гостей как на зачумленных, проявляя немотивированную агрессию. Тут-то утратившему смысл жизни бедолаге и поступает неожиданное предложение смотаться на родину за крупной суммой денег, затерявшейся где-то в мрачных дебрях разрушенного Пусана.

Ушлые гонконгские бандиты снаряжают небольшую команду отчаявшихся маргиналов и доставляют её прямиком в населённый плотоядной нежитью ад. Работёнка, говорят, непыльная - всего-то найти посреди руин грузовичок с крупной суммой зелёных и доставить их в порт, а уж там мы вас, дорогие курьеры, встретим с распростёртыми объятьями, а добычу поделим пополам. На всё про всё вам три дня, а потом мы поплыли обратно - с вами или без вас. Вряд ли кто-то в трезвом уме не увидел бы здесь подвоха, но, очевидно, горести и лишения рассудок членов боевой группы несколько повредили.

Всё, как водится, идёт не по плану с самого начала - помимо опасных и многочисленных, но хотя бы тупых ходячих мертвецов, обнаруживается куда более серьёзный враг - банда вполне здоровых, сообразительных и организованных бывших военных, окопавшихся в торговом центре и промышляющих мародёрством. Чтобы не заскучать от рутинного зомби-сафари, вооружённые гопники обратились к традиционной постапокалиптической забаве: боям на арене. В качестве участников с одной стороны рекрутируются в достатке имеющиеся зомбаки, с другой - угодившие в лапы извергов "бродячие псы", как они называют простых граждан, умудрившихся выжить до сих пор.

Растерявший в ходе операции в такой недружелюбной обстановке значительную часть соратников герой встречается с потенциальными жертвами произвола - молодой привлекательной мамашей с двумя дочками и их полубезумным дедулей. С этого момента у него появляется новая задача, ещё более трудновыполнимая, ведь деньги - пропуск в нормальный мир - захватили мародёры.

Если оригинальный "Поезд в Пусан" был в меру эффектной эксплуатацией ограниченного сеттинга, присыпанной наивным "социальным" подтекстом, "Полуостров" вовсю развернулся в сочных декорациях зомби-апокалипсиса. Картинка и изобретательный экшн регулярно радуют глаз - бюджет по сравнению с лентой 2016 года вырос вдвое, и это прекрасно видно. При этом Ён Сан Хо не стесняется пускать в оборот проверенные приёмы, которыми владеет мастерски. Сцены здесь понадёрганы отовсюду, но сняты со вкусом - будь то уже упомянутые гладиаторские схватки под улюлюканье кровожадной толпы, тревожный ночной саспенс, погоня из "Безумного Макса" (да!), лихой зомби-дрифт и "Форсаж" под ливнем из нелюдей.

Всё бы это было и вовсе замечательно, не обмажь Ён Сан Хо сюжет густым слоем соплей. Особенно это касается до предела затянутой концовки, к тому же разбавленной бесконечно тянущимся слоумо и венчающейся монструозным роялем, который даже не в кустах прячется, а валится прямиком с неба на зрительскую голову - несуразно и нелогично даже в контексте ни в чём себе не отказывающего фантастического аттракциона. Место столь ценимой корейцами социальщины теперь заняла не менее любимая ими - особенно в фильмах-катастрофах (см., например, недавно вновь всплывший "Вирус" 2013 года) - сентиментальщина, замешанная на утрированных до телевизионного мыла семейных ценностях и неправдоподобно розовом человеколюбии. А нормально ведь зомби крошили.

3.5