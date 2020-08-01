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Вышел русский трейлер продолжения зомби-хоррора "Поезд в Пусан"

Новости
    01.08.2020, 16:30
Текст:   Олег Усков

Сиквел ураганного южнокорейского зомби-хоррора "Поезд в Пусан" обзавелся локализованным трейлером.

Фото: youtube.com/ Briarcliff Entertainment
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Ролик художественного фильма "Поезд в Пусан 2: Полуостров" (Peninsula), сулящего "мяса" и брутала не меньше, чем оригинальная картина, доступен на YouTube.

Действие ленты разворачивается через четыре года после событий предшественника. В ней протагонист, ранее удачно сбежавший из страны, в нее возвращается - для выполнения опасного задания. Попав на местах в яростный постапокалипасис со всеми должными причиндалами. В то время как поголовье зомби расплодилось просто до неприличного.

Режиссер - снявший первую часть Ен Сан Хо.

В кино - с 20 августа.

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