Вышел русский трейлер продолжения зомби-хоррора "Поезд в Пусан"

Сиквел ураганного южнокорейского зомби-хоррора "Поезд в Пусан" обзавелся локализованным трейлером.

Ролик художественного фильма "Поезд в Пусан 2: Полуостров" (Peninsula), сулящего "мяса" и брутала не меньше, чем оригинальная картина, доступен на YouTube.

Действие ленты разворачивается через четыре года после событий предшественника. В ней протагонист, ранее удачно сбежавший из страны, в нее возвращается - для выполнения опасного задания. Попав на местах в яростный постапокалипасис со всеми должными причиндалами. В то время как поголовье зомби расплодилось просто до неприличного.

Режиссер - снявший первую часть Ен Сан Хо.

В кино - с 20 августа.