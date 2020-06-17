Вышел трейлер продолжения зомби-хоррора "Поезд в Пусан".

На YouTube опубликован почти неприлично жирный трейлер сиквела корейского зомби-хоррора "Поезд в Пусан".

Продолжение получило подзаголовок "Полуостров", и с первых же кадров дает понять: оригинал оно не посрамит. А то и превзойдет.

Действие картины разворачивается через четыре года после событий предшественника: в ней протагонист, ранее удачно сбежавший из страны, в нее возвращается для выполнения опасного финансового задания. Попав прямиком в развесистый постапокалипасис со всей положенной атрибутикой, да еще и - понятно - инкрустированный стадными зомби.

Режиссером - снявший и первую часть Ен Сан Хо.

Премьера ленты должна была состояться на Каннском МКФ, но его, как мы знаем, отменили из-за пандемии.

Российский зритель увидит фильм "Поезд в Пусан 2: Полуостров" 20 августа.

Предыдущий трейлер смотрите здесь.