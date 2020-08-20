Феерия: вышел финальный трейлер "Вратаря Галактики"

В Сети появился третий - очевидно, финальный - трейлер фильма Джаника Файзиева "Вратарь Галактики". Если предыдущий произвёл на вас впечатление (а если вы его видели, наверняка произвёл), страшно представить, что будет с вами после просмотра этого.

Сюжет картины, бюджет которой составляет почти миллиард рублей, расскажет о "межгалактическом чемпионате по космоболу" в 2071 году - что тут ещё добавить?

В ролях: Евгений Миронов, Михаил Ефремов, Елена Яковлева, Дмитрий Назаров и другие актёры, а также совершенно феерические Трактуйте эту характеристику после просмотра самостоятельно) спецэффекты. Кроме того, чтобы никому не показалось мало, трейлер щеголяет "футуристическим" ремиксом на поп-хит конца девяностых про солнышко в руках от группы Demo. Потрясающая комбинация.

Напомним, ради продвижения этой чудо-ленты впервые объединились такие зубры отечественного телевидения, как Первый канал, Россия 1 и СТС.

Премьера этого праздника жизни - уже 27 августа.