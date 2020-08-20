Новости

Готовится очередной перезапуск "Изгоняющего дьявола" 19.08.2020
Вышел трейлер "Черного дрозда" со Сьюзен Сарандон и Кейт Уинслет 19.08.2020
Вышел трейлер продолжения "Убийства в "Восточном экспрессе" 19.08.2020
Обнародован настоящий диагноз Михаила Ефремова 19.08.2020
Вышел первый трейлер нового фильма Софии Копполы с Биллом Мюрреем 19.08.2020

Феерия: вышел финальный трейлер "Вратаря Галактики"

Новости
    20.08.2020, 00:19
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

В Сети появился третий - очевидно, финальный - трейлер фильма Джаника Файзиева "Вратарь Галактики". Если предыдущий произвёл на вас впечатление (а если вы его видели, наверняка произвёл), страшно представить, что будет с вами после просмотра этого.

Фото: kinopoisk.ru
Вышел трейлер продолжения "Убийства в "Восточном экспрессе"

Сюжет картины, бюджет которой составляет почти миллиард рублей, расскажет о "межгалактическом чемпионате по космоболу" в 2071 году - что тут ещё добавить?

В ролях: Евгений Миронов, Михаил Ефремов, Елена Яковлева, Дмитрий Назаров и другие актёры, а также совершенно феерические Трактуйте эту характеристику после просмотра самостоятельно) спецэффекты. Кроме того, чтобы никому не показалось мало, трейлер щеголяет "футуристическим" ремиксом на поп-хит конца девяностых про солнышко в руках от группы Demo. Потрясающая комбинация.

Напомним, ради продвижения этой чудо-ленты впервые объединились такие зубры отечественного телевидения, как Первый канал, Россия 1 и СТС.

Премьера этого праздника жизни - уже 27 августа.

Новости

Премьеры "Мулан" и "Новых мутантов" снова перенесли 19.08.2020
"Джейме" и "Тайвин" поддержали идею переснять "Игру престолов" 19.08.2020
Лауреата "Оскара" Кьюбу Гудинга опять обвинили в изнасилованиях 19.08.2020
Первый фильм про Гарри Поттера заработал миллиард долларов 19.08.2020
⧣ Россия
Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
Юрий Лоза прокомментировал скандал вокруг Little Big 18.08.2020
Стали известны дата, место прощания и похорон Валентины Легкоступовой 18.08.2020
Появились подробности гибели поэта и сценариста Бориса Пастернака 18.08.2020
⧣ фантастика
Фото: kinopoisk.ru
Четвертый сезон "Очень странных дел" не станет для сериала финальным 19.08.2020
Вышел первый трейлер американского ремейка "Утопии" 19.08.2020
Умер актер из "Звездного пути" и "Огненных колесниц" Бен Кросс 19.08.2020
⧣ трейлер
Фото: kinopoisk.ru
В Сети появился первый тизер продолжения "Космического джема" 19.08.2020
У фильма о сестре Шерлока Холмса появились тизер и дата премьеры 17.08.2020
Вышел русский трейлер мультфильма про маленького Лавкрафта и Ктулху 17.08.2020