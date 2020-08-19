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Обнародован настоящий диагноз Михаила Ефремова

Новости
    19.08.2020, 17:59
Текст:   Олег Усков

У актера Михаила Ефремова не было инсульта, на котором настаивал адвокат подсудимого и в котором немедленно усомнились специалисты (теперь сам адвокат отрицает, что утверждал подобное, также заявив, что речь идёт о хронической обструктивной болезни легких) - уж слишком бодр был артист для человека, инсульт перенесшего.

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РЕН ТВ стал известен подлинный диагноз Ефремова - канал приводит соответствующий документ.

Из него следует, что основной диагноз Заслуженного артиста РФ - "повторные транзиторные ишемические атаки", тогда как в разделе "динамика состояние" указано "очаговой неврологической симптоматики нет".

Есть у Ефремова и другие проблемы со здоровьем, но их со ссылкой на необходимость соблюсти врачебную тайну взволнованной общественности не раскрыли.

Между тем 18 августа в Пресненском суде возобновились слушания по делу Ефремова, ставшего, как предполагается, виновником ДТП, повлекшего за собой смерть человека.

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