СМИ: Михаила Ефремова уличили в симуляции инсульта

Ишемический инсульт Ефремова "оказался выдумкой", а "острого нарушения мозгового кровообращения у артиста не было", передает Пятый канал со ссылкой на собственный источник.

Тем не менее он продолжает передвигаться по Боткинской больнице в каталке. Актер, вероятно, пробудет там все выходные. В то время как заседание по его делу в связи с этим всем было перенесено.

Напомним: Заслуженного артиста РФ 11 августа на скорой госпитализировали прямо из Пресненского районного суда Москвы, где актер потерял сознание, как сообщалось - в предынфарктном либо предынсультном состоянии.

Причина недомогания ветерана сцен и экранов - стеноз (сужение) сосудов головного мозга, вызванный, возможно, алкоголизмом. Позже адвокат Ефремова заявил, сославшись на врачей, что Ефремов перенес инсульт, но сейчас его здоровью уже ничего не угрожает.

Также стоит отметить, что ситуацию тут же вновь прокомментировал Лоза, указывая: артисту болезнь имитировать совершено несложно - "достаточно элементарных навыков".

С Лозой солидарен и специалист - кандидат медицинских наук Роман Пиямов, сказавший каналу, что поскольку нет никаких объективных данных, а есть лишь небольшое видео, на котором Ефремова выносят из суда, "мы можем предположить, что актер мог симулировать это состояние, приложив свои навыки, чтобы затянуть следствие или судебные заседания".