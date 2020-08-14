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СМИ: Михаила Ефремова уличили в симуляции инсульта

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    14.08.2020, 12:48
Текст:   Олег Усков

Ишемический инсульт Ефремова "оказался выдумкой", а "острого нарушения мозгового кровообращения у артиста не было", передает Пятый канал со ссылкой на собственный источник.

Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости
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Тем не менее он продолжает передвигаться по Боткинской больнице в каталке. Актер, вероятно, пробудет там все выходные. В то время как заседание по его делу в связи с этим всем было перенесено.

Напомним: Заслуженного артиста РФ 11 августа на скорой госпитализировали прямо из Пресненского районного суда Москвы, где актер потерял сознание, как сообщалось - в предынфарктном либо предынсультном состоянии.

Причина недомогания ветерана сцен и экранов - стеноз (сужение) сосудов головного мозга, вызванный, возможно, алкоголизмом. Позже адвокат Ефремова заявил, сославшись на врачей, что Ефремов перенес инсульт, но сейчас его здоровью уже ничего не угрожает.

Фото: Дмитрий Коробейников/ РИА Новости
Дочь лежащей в коме певицы Легкоступовой сделала официальное заявление

Также стоит отметить, что ситуацию тут же вновь прокомментировал Лоза, указывая: артисту болезнь имитировать совершено несложно - "достаточно элементарных навыков".

С Лозой солидарен и специалист - кандидат медицинских наук Роман Пиямов, сказавший каналу, что поскольку нет никаких объективных данных, а есть лишь небольшое видео, на котором Ефремова выносят из суда, "мы можем предположить, что актер мог симулировать это состояние, приложив свои навыки, чтобы затянуть следствие или судебные заседания".

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