"Пропавший" накануне Михаил Ефремов нашелся

Советский, российский актер и режиссер Михаил Ефремов, перенесший инсульт и накануне загадочно "пропавший" из Боткинской больницы, все еще в ней находится.

Об этом сообщил РИА Новости адвокат артиста Эльман Пашаев. Добавляя, что "новой информации по состоянию здоровья Михаила Олеговича нет" и речь о выписке пациента пока не идет.

Как пояснил юрист, в данный момент он находится в командировке, но ближе к вечеру обязательно свяжется с лечащим Ефремова врачом, и, возможно, тогда и будут какие-то новые сведения.

Напомним, что Ефремову стало плохо в здании суда, после чего артист был госпитализирован на "скорой", а заседание перенесено. Состояние актера расценено как средней тяжести.

Ранее все это в очередной раз прокомментировал Лоза.