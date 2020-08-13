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"Пропавший" накануне Михаил Ефремов нашелся

Новости
    13.08.2020, 13:55
Текст:   Олег Усков

Советский, российский актер и режиссер Михаил Ефремов, перенесший инсульт и накануне загадочно "пропавший" из Боткинской больницы, все еще в ней находится.

Фото: Антон Денисов/ РИА Новости
В больнице рассказали о состоянии прооперированной Легкоступовой

Об этом сообщил РИА Новости адвокат артиста Эльман Пашаев. Добавляя, что "новой информации по состоянию здоровья Михаила Олеговича нет" и речь о выписке пациента пока не идет.

Как пояснил юрист, в данный момент он находится в командировке, но ближе к вечеру обязательно свяжется с лечащим Ефремова врачом, и, возможно, тогда и будут какие-то новые сведения.

Напомним, что Ефремову стало плохо в здании суда, после чего артист был госпитализирован на "скорой", а заседание перенесено. Состояние актера расценено как средней тяжести.

Ранее все это в очередной раз прокомментировал Лоза.

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