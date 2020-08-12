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Юрий Лоза прокомментировал инсульт Михаила Ефремова

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    12.08.2020, 14:39
Текст:   Олег Усков

Советский, российский музыкант, автор песен, блогер и аналитик Юрий Лоза вновь обратился в своем Facebook к ситуации вокруг актера и режиссера Михаила Ефремова, накануне госпитализированного прямо из зала суда, как утверждается, тяжелом состоянии.

Фото: Николай Малышев/Фотохроника ТАСС
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"Вчера отказался комментировать госпитализацию Ефремова. Да и постановка вопроса показалась некорректной - настоящий ли это инсульт или очередной спектакль", - начал свой сегодняшний пост Юрий.

Поясняя, что судить сложно: не так давно Михаил "на голубом глазу" утверждал, что ничего не помнит о смертельном ДТП, хотя до этого полностью признавал свою вину - записав соответствующее покаянное видеообращение.

"Думаю, ответ мы узнаем скоро, потому что данное заболевание отражается на всём - на внешнем виде, речи, памяти, подвижности и т.д.", - пообещал Лоза, у которого отец перенес инсульт очень тяжело, "вернувшись из больницы человеком с ограниченными возможностями".

Фото: Виктор Васенин/РГ
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При этом музыкант акцентирует, что здоровье - "это не тема для импровизаций, здесь всё серьёзно", и "вряд ли кто-то согласится разыгрывать подобные сцены" - "хотя..." Ведь с актерами никогда нельзя быть уверенным - "живет ли он по настоящему или играет роль, такая уж профессия", - отметил Лоза.

Тем более что "больного изобразить несложно, для этого не понадобится знание системы Станиславского, достаточно элементарных актерских навыков", - заключил певец.

Ранее сообщалось, что Иван Охлобыстин специально для Ефремова написал пьесу, где в конце все умирают. Поставить ее предстояло Гарику Сукачеву - сразу после пандемии.

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