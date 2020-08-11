Иван Охлобыстин написал для Михаила Ефремова пьесу

Советский, российский актер, писатель, сценарист, режиссер и шоумен Иван Охлобыстин сообщил, что, сидя в самоизоляции написал пьесу "Пар". С перспективой, что поставит ее Гарик Сукачев, а главную роль сыграет "Миша Ефремов" - работать над постановкой творческая группа собиралась сразу после конца пандемии.

"За две недели до этой катастрофы (имеется ввиду смертельное ДТП с участием актёра - прим. "Кинократии") он, как чувствовал, попросил ее поставить Гарика Сукачева", - вспоминает драматург.

Он уточнил, что "прямо перед пандемией" ему со стороны "Миши" "была поставлена такая задача".

С конкретизацией нюансов: в воздухе царит "некая неопределенность и ощущение грядущей катастрофы".

Как поведал Охлобыстин, Ефремов настаивал на том, что в пьесе должно быть "передано движение в пропасть, ощущаемое персонажами". При этом сюжет разворачивается в бане в римском зале, где "собираются лучшие друзья, выпивают". И сначала у них все хорошо и дружелюбно, но потом "неожиданно начинается конфликт, который приводит к гибели всех персонажей".

Как заметил драматург в беседе с РИА Новости, Ефремов был "очень увлечен" данной пьесой и непрестанно вел про нее беседы с Сукачевым.

Ранее Охлобыстин озвучил свое отношение к ситуации с Ефремовым, который не только его давний и дорогой друг, но и крёстный крестный его дочери.

Сегодня Ефремова увезли на "скорой" из зала суда.