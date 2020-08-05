Юрий Лоза укорил подозреваемого в смертельном ДТП Михаила Ефремова

Музыкант, певец и автор песен Юрий Лоза не остался в стороне от ситуации с актером и режиссером Михаилом Ефремовым.

Напомним: артист подозревается в совершении 8 июня ДТП со смертельным исходом на Садовом кольце столицы в состоянии алкогольного опьянения. Ранее Михаил, находясь под домашним арестом, записал покаянное видео, где заверил, что не собирается "отмазываться" и пытаться избежать кары за содеянное. Но сегодня в суде взял свои слова назад. "Как я могу признать вину, когда ничего не помню?" - заявил Ефремов.

Лоза, комментируя поведение коллеги-артиста радио "Говорит Москва", Михаила осудил. Отметив, что такого рода реплики могут лишить Ефремова "поддержки населения". По мнению Юрия, актер "сам себе портит отношение к нему". И даже если раньше "было какое-то сочувствие, то оно пропадет после этих заявлений" - даже в самой малости.

"Говоришь сначала одно, а потом другое. Ты кто? Здесь ему, как мне кажется, ни в коем случае делать было нельзя, если он хочет хоть какого-то к себе сочувствия", - поделился мнением Лоза.

И пояснил свою мысль тем, что в России к людям с плохой репутацией не всегда относятся отрицательно. И в качестве примера можно взять, скажем, наш фольклор. "Песнь о Стеньке Разине. Разбойник, который утопил княжну. А мы о нём песни слагаем. Отрицательный герой не всегда не любим", - подмечает певец.

Подытоживаются рассуждения Юрия следующим образом: "Бывает так, случилось - у нас много оправданий, которые мы можем придумать, - жизнь такая, судьба".