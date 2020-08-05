Михаил Ефремов в суде не признал вины в смертельном ДТП

В начале процесса интригу создал адвокат Эльман Пашаев, который заявил о фальсификации свидетельских показаний со стороны потерпевших, о том, что Ефремова видели в момент аварии за рулем. И намекнул, что за рулем "Джипа" мог быть и не Ефремов.

Впервые с начала судебных слушаний прервал молчание и сам обвиняемый: "Как же я могу признать себя виновным, если я ничего не помню", - сказал в суде артист, которого представители потерпевших попросили перед этим говорить погромче.

В свою очередь Пашаев попросил суд помочь разобраться с этим. "Может, Ефремов в ходе заседания вспомнит все события той ночи", - сказал защитник.

Впрочем, о том, что произошло, защите и актеру сразу напомнил прокурор и свидетели обвинения. Как сообщила гособвинитель, Ефремов, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, превысил скорость на 25 км/ч, так как утратил контроль за управляемостью своего автомобиля. После чего допустил выезд на встречную полосу движения, лишив возможности встречный автомобиль под управлением Захарова уйти от столкновения.

Кроме того, прокурор сообщила, что во время осмотра автомобиля Ефремова были обнаружены гашишное масло и гашиш, а на подушке безопасности "Джипа" найдены частицы его ДНК. Это, по мнению гособвинения, может служить подтверждением нахождения актера в момент аварии за рулем.

То, что Ефремов находился за рулем в момент аварии, подтвердил в суде и инспектор ГИБДД Александр Козлов, который оформлял ДТП. Он сообщил, что после прибытия на место очевидцы сообщили ему, что Ефремов был за рулем, позже он увидел это и на видеозаписях. Он также отметил, что экспресс-тест подтвердил наличие опьянения у актера, около 1,05 промилле, после чего Ефремов был направлен на медосвидетельствование.

Другой инспектор ДПС, Павел Маркиянов, который был на месте ДТП, сообщил, что очевидцы практически сразу указали на Ефремова, как на человека, сидевшего за рулем. Он находился возле своей машины, каялся в содеянном, говоря: "Что же я наделал, что же натворил", - рассказал Маркиянов.

По словам автоинспектора, авария произошла при достаточном уличном освещении. А дорожное полотно на месте ДТП было хорошего качества.