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Адвокат: Михаил Ефремов перенес инсульт

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    12.08.2020, 14:26
Текст:   Олег Усков

56-летний Заслуженный артист Российской Федерации Михаил Ефремов, госпитализированный вчера в нейрореанимацию Боткинской больницы Москвы прямо из зала суда в связи с резким ухудшением состояния здоровья, перенес инсульт.

Фото: Дмитрий Коробейников/ РИА Новости
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Это подтвердили сотрудники больницы, передает ТАСС со ссылкой на адвокат актера Эльман Пашаев, посетивший своего клиента в медучреждении.

"Врачи подтвердили, что у Ефремова инсульт", - сообщил юрист. По его словам, угрозы жизни артиста нет и его состояние оценивается как средней тяжести.

Ранее сообщалось, что Ефремов "пропал" из больницы.

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