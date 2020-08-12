Адвокат: Михаил Ефремов перенес инсульт

56-летний Заслуженный артист Российской Федерации Михаил Ефремов, госпитализированный вчера в нейрореанимацию Боткинской больницы Москвы прямо из зала суда в связи с резким ухудшением состояния здоровья, перенес инсульт.

Это подтвердили сотрудники больницы, передает ТАСС со ссылкой на адвокат актера Эльман Пашаев, посетивший своего клиента в медучреждении.

"Врачи подтвердили, что у Ефремова инсульт", - сообщил юрист. По его словам, угрозы жизни артиста нет и его состояние оценивается как средней тяжести.

Ранее сообщалось, что Ефремов "пропал" из больницы.