Видео: Михаил Ефремов передвигается в кресле-каталке

В Сети появилось небольшое видео с перенесшим инсульт - как утверждает его адвокат, ссылаясь на врачей - Михаилом Ефремовым, из Боткинской больницы.
На кадрах, опубликованных m24, актера в кресле-каталке провозит по коридору учреждения медсестра.
При этом можно заметить, что артист, которому накануне стало дурно в здании суда - он упал там в обморок, сейчас в сознании. О состоянии артиста пока известно лишь то, что оно средней тяжести. Подробности юрист актера пообещал позже - как вернется из командировки.
Перед этим сообщалось, что Ефремов из больницы "пропал". Но быстро нашёлся.