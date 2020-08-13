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Видео: Михаил Ефремов передвигается в кресле-каталке

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    13.08.2020, 18:07
Текст:   Олег Усков

В Сети появилось небольшое видео с перенесшим инсульт - как утверждает его адвокат, ссылаясь на врачей - Михаилом Ефремовым, из Боткинской больницы.

Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
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На кадрах, опубликованных m24, актера в кресле-каталке провозит по коридору учреждения медсестра.

При этом можно заметить, что артист, которому накануне стало дурно в здании суда - он упал там в обморок, сейчас в сознании. О состоянии артиста пока известно лишь то, что оно средней тяжести. Подробности юрист актера пообещал позже - как вернется из командировки.

Перед этим сообщалось, что Ефремов из больницы "пропал". Но быстро нашёлся.

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