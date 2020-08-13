Названа причина обморока Михаила Ефремова

Причиной плохого самочувствия Михаила Ефремова может быть стеноз сосудов, развившийся на фоне алкоголизма, считает знакомый с ситуацией источник.

Угрозы жизни сейчас нет, врачи оценивают состояние артиста как стабильное, средней степени тяжести, приводит ТАСС слова источника.

Между тем адвокат Ефремова Эльман Пашаев настаивает на том, что его клиент перенёс инсульт.

Напомним, Ефремову стало плохо в ходе судебного заседания по делу о смертельном ДТП с его участием. Сегодня появилось видео, на котором видно, что актёр передвигается на кресле-каталке.