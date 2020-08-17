Адвокат: Михаилу Ефремову поставили диагноз

Со слов адвоката стал известен диагноз советского, российского актера и режиссера Михаила Ефремова.

Как передает РИА Новости, ссылаясь на заявление Эльмана Пашаева, у Ефремова - хроническая обструктивная болезнь легких.

Напомним, до этого Пашаев уведомил, что Ефремов перенес инсульт. Во что не все готовы верить.

"У него было нарушение речи, онемели конечности. "Скорая", которая приехала в суд, диагностировала острое нарушение кровяного обращения", - заявил юрист. Рассказавший, что после, уже в больнице, "этот диагноз подтвердился".

Адвокат подсудимого подчёркивает, что диагностированная у Ефремова хроническая обструктивная болезнь легких - "это очень серьезное заболевание".

На минувших выходных артиста отпустили из больницы, прописав ему постельный режим.

Меж тем следующее заседание в суде назначено на завтра, и актер собирается на нем присутствовать, отметил Пашаев.

Ранее врач Ефремова заявил, что тот - не алкоголик.