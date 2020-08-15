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Врач Ефремова заявил, что актер - не алкоголик

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    15.08.2020, 14:19
Текст:   Олег Усков

Очередная удивительная подробность про советского, российского режиссера и актера Михаила Ефремова. На этот раз - не от адвоката, а от личного врача артиста Бориса Круглого. Накануне уведомившего, что Ефремов, якобы перенесший инсульт, уже отпущен из больницы и находится дома и лечится амбулаторно.

Фото: Александр Макаров/ РИА Новости
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Согласно заявлению Круглого, прозвучавшему в беседе с МК, его пациент был первым, кто еще весной начал принимать препарат от новой коронавирусной инфекции, который Круглый разработал и сейчас регистрирует.

Со слов Круглого, он наблюдает Ефремова и его семью примерно двадцать лет - лечит и самого артиста, и его детей. Которые нуждаются в регулярной опеке, ибо аллергики.

А что касается самого Михаила, то Круглый готов сделать сенсационное признание: Ефремов - не алкоголик, и вполне мог работать по восемь-девять месяцев без капли спиртного во рту. По уверению специалиста, Михаил "не тяжелый пьяница", а "достаточно продуктивный человек", очень много работающий.

Фото: instagram.com / legkostupovavalentina
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Также Ефремов не является наркоманом. И найденные в его крови следы наркотиков, по оценке Круглого, это не наркотики. А снотворные препараты. "Никогда он серьезных наркотиков не принимал - поверьте мне", - призвал эскулап.

Кроме того, медик опровергает информацию о том, что у актера был инсульт - "это скорее прединсульт", - уточнил он.

Да и препарат Круглого от COVID-19, предлагает он обратить внимание, тоже дает эффект, ведь Михаил Олегович "совершенно спокойно посещал заведения, зная, что не заболеет". "Так и получилось", - резюмировал врач.

Добавив, что его препарат - это "смесь известных противовирусных средств", которую нужно принимать ингалляционно - "поэтому он столь эффективен".

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