Михаил Ефремов отпущен домой

Советский, российский актер и режиссер Михаил Ефремов, перенесший, по словам адвоката артиста, инсульт, в настоящее время находится дома. Об этом сообщил его семейный врач Борис Круглый.

"Кто вам сказал, что он в больнице? Он уже дома", - заявил Круглый "Москве24".

Напомним, Ефремова доставили 11 августа в Боткинскую больницу прямо из Пресненского суда Москвы, где артист потерял сознание. Заседание в итоге перенесли.

13 августа адвокат актера Эльман Пашаев уточнил, что Ефремов находился в госпитале "в состоянии средней тяжести" и его здоровью ничего не угрожает.

При этом некоторые специалисты, а также Юрий Лоза усомнились, что означенный инсульт имел место.