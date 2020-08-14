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Михаил Ефремов отпущен домой

Новости
    14.08.2020, 19:51
Текст:   Олег Усков

Советский, российский актер и режиссер Михаил Ефремов, перенесший, по словам адвоката артиста, инсульт, в настоящее время находится дома. Об этом сообщил его семейный врач Борис Круглый.

Фото: Пресс служба Таганского суда/ТАСС
Видео: Михаил Ефремов передвигается в кресле-каталке

"Кто вам сказал, что он в больнице? Он уже дома", - заявил Круглый "Москве24".

Напомним, Ефремова доставили 11 августа в Боткинскую больницу прямо из Пресненского суда Москвы, где артист потерял сознание. Заседание в итоге перенесли.

13 августа адвокат актера Эльман Пашаев уточнил, что Ефремов находился в госпитале "в состоянии средней тяжести" и его здоровью ничего не угрожает.

При этом некоторые специалисты, а также Юрий Лоза усомнились, что означенный инсульт имел место.

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