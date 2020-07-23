Новости

Ширвиндт объяснил, почему Добронравов ушел из Театра сатиры 12:09
В Москве обокрали актрису из "Адвоката" Алису Рыжову 11:43
Умерла певица и актриса из "Супермена" Энни Росс 11:27
Как должна была на самом деле выглядеть героиня Assassin’s Creed Valhalla 22.07.2020
Министр культуры рассказала, что покажут в кинотеатрах после пандемии 22.07.2020

Море спецэффектов: вышел новый трейлер "Вратаря Галактики"

Новости
    23.07.2020, 12:35
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

На YouTube обнародован невозможной пышности трейлер масштабной российской семейной фантастики "Вратарь Галактики". И здесь нужно отметить, что от предоставленного в 2,5-минутом ролике буйства спецэффектов в глазах рябит не меньше, чем, например, на "Валериане" Бессона. А то и больше! Даже "Трон" посрамили. Да и всех остальных. Что неудивительно: бюджет проекта - почти миллиард рублей.

Фото: youtube.com/ SonyPicturesRU
Вышел трейлер "Красотки в ударе" от сценаристки "Звоните ДиКаприо!"

"2071. Галактические войны разрушили Луну и изменили климат на Земле. Москва - в тропических лесах, а Нью-Йорк покрылся льдом. Над Москвой возвышается огромный инопланетный корабль - это стадион, на котором проходят зрелищные межгалактические соревнования по космоболу - игре, объединившей в себе спорт и гладиаторские бои", - разъяснена стартовая позиция

Режиссер - Джаник Файзиев. В ролях: Евгений Миронов, Михаил Ефремов, для которого работа в картине стала пока одной из последних для кино, Елена Яковлева, Дмитрий Назаров, Светлана Иванова, Евгений Романцов, Виктория Агалакова и темнокожий актер Иван Иванович.

На больших экранах - с 27 августа.

Трейлер доступен здесь.

Предыдущий ролик смотрите здесь.

Ранее сообщалось, что картина выйдет в США. А также в Японии, ряде стран Европы и Латинской Америки.

Новости

Названы сроки выхода фильма "Мажор" с Прилучным и нового "Метода" 22.07.2020
Соцопрос: россияне назвали самый ожидаемый фильм года 22.07.2020
Советский мультфильм "Умка" станет сериалом 22.07.2020
Круз договаривается о съемках фильма "Миссия невыполнима 7" в Норвегии 22.07.2020
⧣ Россия
Фото: kino-teatr.ru
У звезды "Сволочей" Ильи Сысоева друг угнал и разбил Lexus 22.07.2020
Фото: 70-летний Александр Буйнов перенес очередную тяжелую операцию 22.07.2020
⧣ фантастика
Фото: kinopoisk.ru
Автор "Ходячих мертвецов" рассказал про сольные фильмы о Рике Граймсе 21.07.2020
Премьера нового фильма Нолана перенесена на неопределенный срок 20.07.2020
Киану Ривз стал автором комикса про полубога Берсеркера 19.07.2020
⧣ детское кино
Фото: kino-teatr.ru
Умер режиссер "Незнайки" и "Волшебника Изумрудного города" Боголюбов 20.07.2020
HBO Max показал кадры из нового сериала Ридли Скотта 16.07.2020
Героиню мультика про Скуби-Ду официально объявили лесбиянкой 14.07.2020