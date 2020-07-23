Море спецэффектов: вышел новый трейлер "Вратаря Галактики"

На YouTube обнародован невозможной пышности трейлер масштабной российской семейной фантастики "Вратарь Галактики". И здесь нужно отметить, что от предоставленного в 2,5-минутом ролике буйства спецэффектов в глазах рябит не меньше, чем, например, на "Валериане" Бессона. А то и больше! Даже "Трон" посрамили. Да и всех остальных. Что неудивительно: бюджет проекта - почти миллиард рублей.

"2071. Галактические войны разрушили Луну и изменили климат на Земле. Москва - в тропических лесах, а Нью-Йорк покрылся льдом. Над Москвой возвышается огромный инопланетный корабль - это стадион, на котором проходят зрелищные межгалактические соревнования по космоболу - игре, объединившей в себе спорт и гладиаторские бои", - разъяснена стартовая позиция

Режиссер - Джаник Файзиев. В ролях: Евгений Миронов, Михаил Ефремов, для которого работа в картине стала пока одной из последних для кино, Елена Яковлева, Дмитрий Назаров, Светлана Иванова, Евгений Романцов, Виктория Агалакова и темнокожий актер Иван Иванович.

На больших экранах - с 27 августа.

Трейлер доступен здесь.

Предыдущий ролик смотрите здесь.

Ранее сообщалось, что картина выйдет в США. А также в Японии, ряде стран Европы и Латинской Америки.