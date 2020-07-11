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Стала известна сумма иска потерпевших к Михаилу Ефремову

Новости
    11.07.2020, 17:49
Текст:   Олег Усков

Потерпевшие по делу артиста Михаила Ефремова, ставшего виновником смертельного ДТП, ознакомились с его материалами и подготовили иски.

Фото: Пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций/ РИА Новости
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Александра Добровинского.

При этом источник агентства, "знакомый с ситуацией", заметил, что речь идет о сумме "более миллиона рублей".

Напомним, вечером 8 июня на Смоленской площади Москвы Михаил Ефремов на своем внедорожнике выехал на встречную полосу движения и на большой скорости столкнулся с фургоном, 57-летний водитель которого на следующее утро умер в больнице.

Артисту предъявлено обвинение в совершении ДТП в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, Ефремову грозит заключение сроком до двенадцати лет.

Кроме того, было возбуждено дело и о сбыте наркотиков, по которому актер проходит в качестве свидетеля.

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