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Фильм Джаника Файзиева "Вратарь Галактики" выйдет в прокат в США

Новости
    08.06.2020, 19:12
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Фантастическая лента Джаника Файзиева "Вратарь Галактики", которую режиссер снимал семь лет и на создание которой ушел без малого миллиард рублей (960 миллионов), продана для проката в США.

Фото: Владимир Трефилов/ РИА Новости
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Американская премьера фильма состоится в январе 2021 года - под названием Cosmoball. Об этом сообщает Screen Daily.

В России лента должна выйти 27 августа, став первой крупной отечественной кинопремьерой после послабления карантинных мер.

Помимо США фильм уже продан в Германию, Францию, Испанию, Японию, страны Латинской Америки и так далее. Пока без конкретизации формата релиза картины.

Уточнено, что для проката в Соединенных Штатах фильм купила дистрибуторская фирма Well Go USA, до того уже занимавшаяся прокатом в стране "Легенды о Коловрате" (того же Файзиева) и военного боевика "Т-34".

При этом стоит обратить внимание, что в целом российские ленты для проката на широких экранах в США берут крайне редко.

Ранее сообщалось, что российский фантастический боевик "Аванпост" откроет японский прокат после эпидемии.

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