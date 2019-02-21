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Основные показы "Т-34" в США сопровождались аншлагами

Наше кино
    21.02.2019, 11:11
Текст:   Козьма Лоханкин

В США прошли основные показы российского военного фильма "Т-34". По словам директора по развитию группы компаний "Киносфера" Александра Белякова, они сопровождались большим успехом и аншлагами.

Фото: kinopoisk.ru
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Директор "Киносферы", которая занимается прокатом картины в Северной Америке, ни один из двенадцати кинотеатров, где в среду показывали картину режиссера Алексея Сидорова, от показа не отказался, несмотря на попытки украинских радикалов, к которым присоединилось посольство Украины, сорвать демонстрацию фильма: "накануне продолжались звонки и письма активистов с требованием не допустить выхода фильма на экраны".

"В среду показ фильма прошел, как и было запланировано, в Майами (штат Флорида), Нью-Йорке, Чикаго (штат Иллинойс) и Сиэтле (штат Вашингтон). В этих городах собраны аншлаги, причем в Чикаго и Нью-Йорке фильм демонстрировался в среду дважды. Кроме того, в этот день картина также вышла на экраны в Денвере (штат Колорадо), Хьюстоне (штат Техас), Бостоне (штат Массачусетс), Филадельфии (штат Пенсильвания), Лос-Анджелесе (штат Калифорния) и столичном Вашингтоне. Ни один из кинотеатров не отказался от показа", - приводит ТАСС слова Белякова.

Беляков отметил, что вчера поток этих обращений почти сошел на нет. "Основной день проката состоялся и довольно успешно - продажи билетов постоянно росли".

Беляков добавил, что единственное достижение активистов 20 февраля - небольшой пикет возле кинотеатра Бостона. При этом демонстрация с воздушными шарами в форме танка больше напоминала рекламу фильма и оказалась безрезультатной: показ прошел с большим успехом.

Фото: Пресс-служба фильма "Завод"
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Активистам удалось сорвать сеанс в частном кинотеатре в Сан-Франциско 21 февраля, запугав его владельца. В Бостоне тем временем показ перенесли из частного кинотеатра в зал крупной киносети.

Прокат "Т-34" в США и Канаде начался 17 февраля и завершится 27 февраля. Следующая отечественная лента, которую "Киносфера" планирует показать в США, - историческая драма "Тобол", которая сегодня выходит в российский прокат. В Северной Америке он намечен на март.

Напомним, в России военная драма Сидорова обошла по сборам "Пиратов Карибского моря", заработав свыше 2,3 млрд рублей.

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