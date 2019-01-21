Новости

Брэда Питта уличили в романе с бросившей Шона Пенна Шарлиз Терон 13:30
Просто праздник: вышел трейлер комедийного фэнтези с Джеки Чаном 12:30
Вышел трейлер супергеройской комедии "Шазам!" 12:00
"Охотница за привидениями" прокляла "Охотников за привидениями 3" 10:50
Гильдия продюсеров назвала "Зеленую книгу" лучшим фильмом года 20.01.2019

Фильм "Т-34" собрал в прокате более двух миллиардов рублей

Новости
    21.01.2019, 13:20
Текст:   Козьма Лоханкин

Военно-исторический фильм "Т-34", вышедший 27 декабря и две недели подряд возглавлявший прокат, собрал в кинотеатрах России и стран СНГ более двух миллиардов рублей. Это следует из данных профильного портала kinobusiness.com.

За минувшие выходные картина Алексея Сидорова собрала 177,3 миллиона рублей.

Ранее министр культуры РФ Владимир Мединский высказал возмущение в адрес критиков "Т-34", призвав смотреть его в кинотеатрах с детьми.

Фото: kinopoisk.ru
Гильдия продюсеров назвала "Зеленую книгу" лучшим фильмом года

Напомним, рекордсменом отечественного проката является спортивная драма Антона Мегердичева "Движение вверх", заработавшая свыше трех миллиардов рублей.

Лидером проката в уик-энд стал супергеройский фильм М. Найта Шьямалана "Стекло" - продолжение "Неуязвимого" и "Сплита". В его копилке - 348,7 миллиона рублей.

С нашей рецензией на "Стекло" можно ознакомиться здесь.

Третье место - у картины "Полицейского с Рублевки. Новогодний беспредел" на основе популярного телесериала. Фильм, ставший самой успешной отечественной комедией, заработал за выходные 46,2 миллиона рублей (общие сборы - 1724,9 миллиона).

Замыкают пятерку зарубежные фильмы "Две королевы" и "Крид 2".

С нашими рецензиями можно ознакомиться здесь и здесь.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Джиллиан Андерсон сыграет Маргарет Тэтчер 20.01.2019
Умер агент ЦРУ из "Операции "Арго" Тони Мендес 20.01.2019
81-летний Андрей Кончаловский и 45-летняя Юлия Высоцкая обвенчались 20.01.2019
Названы самые популярные на Западе советские фильмы 20.01.2019
⧣ комедия
Фото: facebook.com/ Andy Serkis
Серкис в образе Терезы Мэй голосом Голлума спел "Богемскую рапсодию" 19.01.2019
Вышли трейлер и фичуретка второго сезона безумного сериала "Хэппи" 17.01.2019
Джейсон Райтман снимет новых "Охотников за привидениями" 16.01.2019
⧣ рейтинги
Фото: kinopoisk.ru
Советский фильм "Вий" на Западе признали одним из лучших хорроров 15.01.2019
Фильм "Т-34" вторую неделю подряд возглавляет российский прокат 14.01.2019
Видео: операторы назвали сто лучших фильмов ХХ века 13.01.2019
⧣ историческое кино
Фото: "Марс Медиа"
Владимир Мединский возмутился критикой в адрес фильма "Т-34" 17.01.2019
Известные сценаристы готовят сериал про Наполеона 16.01.2019
Владимир Мединский призвал россиян смотреть фильм "Т-34" с детьми 15.01.2019