Фильм "Т-34" собрал в прокате более двух миллиардов рублей

Военно-исторический фильм "Т-34", вышедший 27 декабря и две недели подряд возглавлявший прокат, собрал в кинотеатрах России и стран СНГ более двух миллиардов рублей. Это следует из данных профильного портала kinobusiness.com.

За минувшие выходные картина Алексея Сидорова собрала 177,3 миллиона рублей.

Ранее министр культуры РФ Владимир Мединский высказал возмущение в адрес критиков "Т-34", призвав смотреть его в кинотеатрах с детьми.

Напомним, рекордсменом отечественного проката является спортивная драма Антона Мегердичева "Движение вверх", заработавшая свыше трех миллиардов рублей.

Лидером проката в уик-энд стал супергеройский фильм М. Найта Шьямалана "Стекло" - продолжение "Неуязвимого" и "Сплита". В его копилке - 348,7 миллиона рублей.

С нашей рецензией на "Стекло" можно ознакомиться здесь.

Третье место - у картины "Полицейского с Рублевки. Новогодний беспредел" на основе популярного телесериала. Фильм, ставший самой успешной отечественной комедией, заработал за выходные 46,2 миллиона рублей (общие сборы - 1724,9 миллиона).

Замыкают пятерку зарубежные фильмы "Две королевы" и "Крид 2".

С нашими рецензиями можно ознакомиться здесь и здесь.