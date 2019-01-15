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Владимир Мединский призвал россиян смотреть фильм "Т-34" с детьми

Наше кино
    15.01.2019, 11:09
Текст:   Козьма Лоханкин

Министр культуры РФ Владимир Мединский положительно отозвался о новом отечественном военном фильме "Т-34", назвав его "достойным и современным".

Кроме того, глава Минкульта в своем Twitter призвал россиян смотреть картину с детьми, сославшись на впечатления своего сына.

Мединский рассказал, что после совместного просмотра фильма получил от своего сына картинку, текст на которой гласит: "В детстве мы спорили, кто круче: Супермен или Бэтмен. Сейчас я знаю". Второе предложение сопровождается фотографией красноармейца во время Великой Отечественной войны.

Ранее мы сообщали, что лента Алексея Сидорова вторую неделю подряд возглавила отечественный кинопрокат. Общие сборы "Т-34" приближаются к 2 миллиардам рублей.

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