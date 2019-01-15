Владимир Мединский призвал россиян смотреть фильм "Т-34" с детьми

Министр культуры РФ Владимир Мединский положительно отозвался о новом отечественном военном фильме "Т-34", назвав его "достойным и современным".

Кроме того, глава Минкульта в своем Twitter призвал россиян смотреть картину с детьми, сославшись на впечатления своего сына.

Мединский рассказал, что после совместного просмотра фильма получил от своего сына картинку, текст на которой гласит: "В детстве мы спорили, кто круче: Супермен или Бэтмен. Сейчас я знаю". Второе предложение сопровождается фотографией красноармейца во время Великой Отечественной войны.

Посмотрел, наконец, с сыном-школьником Т-34.

Достойное, современно сделанное кино.

А сегодня - получил от сына такую картинку.

Значит, точно Т-34 можно и нужно смотреть с детьми. pic.twitter.com/axhtbTNR05 — Владимир Мединский (@medinskiy_vr) 14 января 2019 г.

Ранее мы сообщали, что лента Алексея Сидорова вторую неделю подряд возглавила отечественный кинопрокат. Общие сборы "Т-34" приближаются к 2 миллиардам рублей.