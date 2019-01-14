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Фильм "Т-34" вторую неделю подряд возглавляет российский прокат

Наше кино
    14.01.2019, 10:10
Текст:   Олег Усков

Военная лента Алексея Сидорова с Александром Петровым "Т-34", ранее - на новогодних праздниках - ставшая одним из лидеров отечественного кинопроката в принципе, вторую неделю подряд возглавляет российский бокс-офис, собрав еще 345,3 миллиона рублей. Тогда как общие сборы картины смело двигаются к двум миллиардам, по итогам минувших выходных составив 1,8 миллиарда рублей. Об этом свидетельствуют данные специализированного портала kinobusiness.com.

По сюжету фильма, вчерашний курсант Ивушкин, оказавшись в фашистском плену во время Великой Отечественной войны, совершает дерзкий побег, собрав экипаж, и на легендарном танке "Т-34" бросает вызов немецким асам во главе с Ягером.

Фото: youtube.com
Видео: трейлер и дата премьеры финального сезона "Игры престолов"

На втором месте - еще один чемпион-рекордсмен, полнометражка Ильи Куликова на основе топового сериала "Полицейский с Рублевки". Лента "Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел" за выходные заработала еще без малого 110 миллионов рублей, тогда как за четыре недели проката - 1,6 миллиарда рублей. Таким образом, став самой кассовой российской комедией, обогнав предыдущего лидера - третью часть антологии Бекмамбетова "Ёлки" (1,24 миллиарда).

Третья строчка - спортивная драма Стивена Кейпла-мл. "Крид 2" с Сильвестром Сталлоне и Майклом Б. Джордоном в главных ролях. Это восьмой фильм из серии "Рокки", которым Слай прощается со своим персонажем. В премьерный уикэнд второй "Крид" заработал 73 миллиона рублей.

На четвертом месте еще одна премьера - семейная картина Чарльза Мартина Смита ("История дельфина", "Баффи - истребительница вампиров") "Путь домой", про песика, который ищет своего хозяина. Касса на старте - 71 миллион рублей.

Замыкает пятерку очередное прочтение сказки про Гринча, анимационное: еще 62 миллионов рублей за выходные, общие сборы за пять недель проката - более миллиарда рублей.

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