Российское кино захватило прокат в новогодние праздники

В новогодние праздники россияне в основном смотрели российские фильмы.

По данным Фонда кино, доля отечественной продукции по итогам праздников составила 72,9% совокупной посещаемости кинотеатров.

Отмечается, что это - традиционно самый кассовый период для российского рынка.

В кино в период с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019-го пришли 16,7 миллиона зрителей, потратив 4,5 миллиарда рублей. Это превысило прошлогодние показатели на 11,4% и 12% соответственно.

Совокупный бокс-офис российских фильмов в эти дни составил 3,3 миллиарда рублей, иностранного кино - 1,2 миллиарда.

Самую большую кассу собрал военный фильм Алексея Сидорова "Т-34". - 1,3 миллиарда рублей (около 30% всех сборов) и 4,7 миллиона зрителей.

Второе место - у ленты "Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел" (809,5 миллиона рублей; 2,9 миллиона зрителей). Полнометражный фильм на основе сериала также стал самой кассовой российской комедией.

Третьими идут "Ёлки последние" (518,5 миллиона рублей; 1,9 миллиона зрителей).

Наша рецензия на "последние" "Ёлки" - здесь.

Единственный зарубежный фильм, попавший в топ-5 - новый "Гринч" (467,8 миллиона рублей; 1,9 миллиона зрителей).

Наша рецензия - здесь.

Замыкает пятерку очередная серия популярной отечественной анимационной франшизы - "Три богатыря и наследница престола".

Далее следуют: "Аквамен", "Мэри Поппинс возвращается", "Снежная Королева: Зазеркалье", "Бамблби", "Человек-паук: Через вселенные", "Щелкунчик и четыре королевства" и "Жил-был Дэдпул".