Владимир Мединский возмутился критикой в адрес фильма "Т-34"

Глава министерства культуры России Владимир Мединский вомутился негативными откликами кинокритиков и непрофессиональных историков в Сети на российскую военно-историческую драму "Т-34".

Министр призвал "правильно относиться" к подобным фильмам.

"Мне просто возмутительно сейчас читать некоторые отклики наших псевдо-кинокритиков и больших историков-любителей в интернете и на официальных средствах массовой информации по поводу феерически успешного фильма "Т-34", - приводит РИА Новости слова Мединского, сказанные в ходе первого заседания рабочей группы Российского исторического общества по подготовке мероприятий, посвященных 75-летию освобождения Восточной Европы от нацистов.

По словам главы ведомства, наиболее часто встречаются упреки по поводу концовки фильма и сравнения её с тем, что обычно предлагает голливудская продукция.

В свою очередь, министр сравнил сложившуюся ситуацию с показами картин "Спасти рядового Райана" Стивена Спилберга и "Ярость" Дэвида Эйра. Он отметил, что ни разу не слышал такого рода откликов, в частности, по поводу фильма Спилберга.

"Нет ни одного зафиксированного случая, фэнтези стопроцентное, но с полным американским патриотизмом", - сказал Мединский.

Он также добавил, что "не было случая, героически показанного Брэдом Питтом и его танком "Ярость". Таких случаев было много на Восточном фронте, на Западном фронте не зафиксировано".

"Это наша история, ими экранизированная, и мы в полном восторге", - посетовал министр.

Он подчеркнул, что культурные деятели, зрители и сами создатели картин должны "правильно относиться" к таким фильмам, как "Т-34", и гордиться своей историей.

Ранее Мединский охарактеризовал картину Алексея Сидорова как "достойную и современную", призвав россиян смотреть его в кинотеатрах вместе с детьми.

Фильм "Т-34" уже две недели подряд возглавляет российский прокат, став кассовым хитом в новогодние праздники и опередив комедию "Полицейский с Рублевки: Новогодний беспредел". Сообщалось, что общие сборы "Т-34" приближаются к 2 миллиардам рублей.